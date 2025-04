Heidelberg – UnterwegsTheater: Tanz-Showing von Gianni Notarnicola im Choreografischen Centrum und Ausstellung “The art of pinhole photography” im Sousol der Hebelhalle

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – The art of pinhole photography:

Im Programm des diesjährigen OFF // Foto Festival für künstlerische und dokumentarische Fotografie in Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und der Metropolregion Rhein-Neckar präsentiert der Heidelberger Künstler und Kurator Markus Kaesler aktuelle internationale Lochkamera Photographie. Die Ausstellung findet vom 16. April bis 11. Mai 2025 im SOUSOL der HebelHalle statt.

The art of pinhole photography – die Kunst der Lochkameraphotographie – war 2016 vom Heidelberger Kunstschaffenden Markus Kaesler zunächst als einmaliges Ausstellungsprojekt gedacht. Aber die Heidelberger Ausstellung etablierte sich schnell im Kreis der internationalen, analogen linsenfreie Photographie. Nun wird der atmosphärische Ausstellungsort SOUSOL im UnterwegsTheater bereits zum vierten Mal zum temporären Epizentrum zeitgenössischer Lochkamera-Photographie.

In der diesjährigen Ausstellung treffen Arbeiten aus Australien auf Positionen aus der Schweiz, Schweden, Großbritannien und Deutschland. Ihre unterschiedlichen Auseinandersetzungen bilden die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten dieses technisch maximal reduzierten Mediums ab. Ein Loch, durch das Licht auf lichtempfindliches Material trifft – die Komplexität der Einfachheit.

Die Positionen der acht gezeigten Photograph*innen reichen von Langzeitbelichtungen des Sperrgebietes rund um den Reaktor von Tschernobyl bis hin zu formal ästhetischen Materialstudien und politischen Arbeiten.

Als „poetische Unschärfe“ beschrieb der Kulturjournalist Milan Chumsky 2019 die damalige The Art of Pinhole. Betrachter*innen werden dies sicherlich auch in dieser Ausgabe wieder entdecken:

Vernissage ist am 16. April 2025. Dann ist die Ausstellung bis zum 11. Mai jeweils Freitags und Samstags von 18 bis 20 Uhr sowie Sonntags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Schotte Nils Aksnes beschäftigt sich in seinen graphisch anmutenden Arbeiten mit dem Horizont als Trennlinie zwischen Erdoberfläche und Himmel.

Ein Blick in die Ferne, den auch Chris Byrnes aus Australien in Ihren Arbeiten aufgreift, aber auf gänzlich andere Art und Weise haptisch interpretiert, indem sie auch mit Kohle in die Photographien eingreift um den Horizont zu verstärken.

Einen räumlichen Kontrast zu diesen, der Natur entlehnten Arbeiten bietet Inessa Siebert (Mannheim), deren großformatige Papiernegative im urbanen Raum angesiedelt sind. Tote Winkel nennt sie ihre Direktbelichtungen, die an Röntgenaufnahmen erinnern und die den Stadtraum als Lebensraum befragen.

Der polnisch-britische Künstler Kamil Budzyński zeigt mit radioactive sun auf beindruckend-beklemmende Weise Langzeitbelichtungen aus dem Sperrgebiet des Reaktors von Tschernobyl. Solargraphien, die zwischen 2018 und 2023 entstanden sind und Sonnenverläufe über dem Gebiet abbilden.

Eine andere Lichtquelle steht im Mittelpunkt der Arbeit von Malte Nies (Berlin). Er erforscht mit Hilfe einer Rotlichtlampe in seiner seriellen Arbeit Orthochroma die Blindheit photographischen Materials für die Farbe Rot.

Kirsten Kleie (München) verhandelt mit ihren großformatigen Arbeiten anhand von Ikonen der Blickgeschichte das Spannungsfeld von Polaritäten wie Blickender/ Erblicktes, Subjekt/Objekt, männlich/weiblich, Außen/Innen. Ihre Langzeitbelich-tungen, mit einer extra entwickelten „yoni-cam“ aus dem Schoß der Künstlerin heraus, machen den Körper/Raum zum Innenraum/Innenleib der Camera obscura.

Die Schweizerin Künstlerin Stéphanie Probst verdichtet in Lichtspuren die physischen und emotionalen Energie des schweizer Frauenstreik, der für Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und Lohngleichheit kämpft.

Peter Wiklund aus Schweden setzt sich in seinem Projekt Hyperopia mit einer besonders großen pinhole Öffnung mit dem Phänomen der Weitsichtigkeit auseinander.

Showing im Choreographischen Centrum: BONDA von Gianni Notarnicola

Der italienische Tänzer und Choreograph Gianni Notarnicola beginnt als Residenzkünstler am CC Heidelberg die Arbeit an einem neuen Stück, das sich mit der Frage befasst: Was würde passieren, wenn man in einen bestimmten Moment der Vergangenheit wieder eintauchen könnte? Am Mittwoch, den 16. April um 19 Uhr präsentiert er das Ergebnis seiner Recherche in einem öffentlichen Showing mit anschließendem Gespräch.

Zeit vergeht, Zeit verändert. Aber was passiert, wenn man sie anhält? Wenn man in einem bestimmten Moment verweilt, in seiner Tiefe, jenseits von Vergangenheit und Zukunft? Wollen wir dorthin zurückkehren? Wenn wir uns ein Filmrolle vorstellen, auf der wir ein Ereignis unseres Lebens aussuchen können, eine Begebenheit, einen Moment, den wir wieder erleben, den wir auf unserer Haut spüren und dessen Herzschlag wir wieder hören? Graben wir wieder die Frage aus, auf die wir schon die Antwort kennen – oder finden wir Antworten auf die Fragen, die wir uns früher einmal gestellt haben?

Zeit fixiert, zerstört, säubert oder verschmutzt! Aber jene Person, jener Ort, jene Geräusche und ihr Schauder entlang der Wirbelsäule – wie sehr hast du sie vermisst? Wir sehr haben sie dich verändert? Wie lange würdest du in diesem genauen Moment des Übergangs bleiben wollen, des Wandels, der Erkenntnis, der Erleichterung? Wie gerne würdest du diesen Impuls wieder erleben, diesen unwiderruflichen Moment der Veränderung? Und was würde es nach sich ziehen?

Gianni Notarnicola stammt aus Monopoli in der Region Bari und tanzte zunächst beim Avshalom Pollack Dance Theatre sowie später bei der Batsheva Dance Company, wo er in Stücken von Ohad Naharin, Noa Zuk, Nadav Zelner und Sharon Eyal zu sehen war. 2018 begann er zu choreographieren und wurde mit seinen Stücken 2022 und 2023 zum Tel Aviv Dance Festival eingeladen sowie 2024 beim Internationalen Solo Tanz Theater Festival mit dem 2. Preis für Choreographie und dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Das Choreographische Centrum Heidelberg ist ein Projekt der TANZAllianz, der seit 2013 bestehenden, bundesweit einmaligen und viel beachteten Kooperation zwischen dem UnterwegsTheater Heidelberg und dem Stadttheater Heidelberg. Das zweite gemeinsame Projekt ist die Tanzbiennale, die vom 1. bis 9. Februar mit internationalen Gastspielen und umfassendem Rahmenprogramm ein großes Tanzpublikum in die HebelHalle und das Stadttheater brachte.

BONDA

Work-in-progress Showing und Kunstgespräch

mit Gianni Notarnicola

Mittwoch, den 16. April um 19 Uhr

Choreographisches Centrum Heidelberg

