Heidelberg – Stadtteilputzen in der Stadt : Gemeinsam gegen achtlos weggeworfenen Abfall

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Frühjahrsputz ist seit mehr als 25 Jahren eine bedeutende Aktion zur Förderung der Stadtsauberkeit und des Gemeinschaftsgefühls in Heidelberg. Die Aktionswoche vereint engagierte Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kitas, Vereine und Unternehmen mit einem gemeinsamen Ziel: aktiv gegen achtlos weggeworfenen Abfall (sogenanntes Littering) vorzugehen und ein Zeichen für eine saubere Stadt zu setzen.

Teilnehmerzahlen steigen jährlich

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert organisiert die Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Zentralwerkstätten Heidelberg (ASZ) den Frühjahrsputz. Sie lädt dazu ein, sich gemeinsam für die Stadtsauberkeit in Heidelberg einzusetzen und ein Zeichen gegen Littering zu setzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden kostenfrei mit Sammelausrüstung (Greifzangen, Handschuhe, Abfallsäcke und Warnwesten) ausgestattet. Aktionstage während der Putzwoche sind das Stadtteilputzen und der Familientag in Wald, Wiese und Natur.

Der Frühjahrsputz in Heidelberg erfreut sich wachsender Beliebtheit. In den vergangenen Jahren ist die Teilnehmerzahl kontinuierlich gestiegen – in diesem Jahr wurde mit mehr als 3.800 Teilnehmenden sogar ein neuer Rekord erreicht. Besonders erfreulich ist das Engagement von Schulen und Kindergärten: Mehr als 35 Einrichtungen organisierten eigene Abfallsammelaktionen und sensibilisierten Kinder und Jugendliche frühzeitig für einen verantwortungsvollen Umgang mit Abfällen.

Stadtteilputzen – ein beliebter Höhepunkt der Putzwoche

Ein besonderer Höhepunkt der Aktionswoche ist das Stadtteilputzen, das in enger Kooperation mit den Stadtteilvereinen stattfindet. „Die Zusammenarbeit mit den Stadtteilvereinen ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Stadtteilputzens. Sie helfen dabei, das Bewusstsein für die Auswirkungen von Littering in die Stadtteile zu tragen und die Bürgerschaft zur aktiven Mitwirkung zu motivieren“, sagt Andreas Bieber, Leiter der Stadtreinigung bei der ASZ Heidelberg. Beim diesjährigen Frühjahrsputz fanden ein offenes Putzangebot in den Stadtteilen Bahnstadt, Bergheim, Emmertsgrund, Rohrbach und Wieblingen statt. Hier konnten alle Bürgerinnen und Bürger gemeinsam ihren Stadtteil von Abfall befreien und so etwas Gutes für sich und ihr direktes Lebensumfeld tun. Das Team der ASZ unterstützte sie dabei mit Ausrüstung und Mitarbeitenden vor Ort.

Littering lässt sich nur gemeinsam reduzieren

Jede und jeder kann dazu beitragen, Littering zu reduzieren – indem Abfälle in die zahlreichen öffentlichen Papierkörbe geworfen werden, statt achtlos auf den Boden zu gelangen. „Dennoch ist es wichtig, das Bewusstsein für die Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu stärken. Die Aktionswoche ist mehr als eine Aufräumaktion – sie setzt ein gesellschaftliches Signal. Stadtsauberkeit funktioniert nur gemeinsam. Unser Ziel ist es, die Problematik des Litterings ins Bewusstsein zu rücken und die Bürgerinnen und Bürger für einen verantwortungsvollen Umgang mit Abfall zu sensibilisieren“, betont Sylvia Hafner, Leiterin der ASZ Heidelberg.

Langfristiges Engagement für eine saubere Stadt

Die ASZ Heidelberg lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich nicht nur während des Frühjahrsputzes, sondern das ganze Jahr über für eine saubere Stadt zu engagieren. Vereine, Unternehmen, Schulen und andere Gruppen haben jederzeit die Möglichkeit, eigene Abfallsammelaktionen zu organisieren. Die ASZ steht dabei unterstützend zur Seite – mit kostenfreiem Material und fachkundiger Beratung.

Hintergrund

Die ASZ Heidelberg ist der städtische Dienstleister für eine saubere und nachhaltige Stadt. Das ASZ-Team sorgt in Heidelberg für eine zuverlässige Abfallentsorgung, Stadtreinigung und den Winterdienst. Mitarbeitende leeren die Restabfall-, Bioabfall-, Papierabfall- und Leichtverpackungsabfallbehälter und sind stadtweit für die Sperrgutabholung verantwortlich. Es werden knapp 500 Kilometer Straßen und Wege gereinigt. Daneben betreibt die ASZ Heidelberg fünf städtische Recyclinghöfe. Die ASZ ist damit aktive Gestalterin der Lebensqualität in Heidelberg. Weitere Informationen im Internet unter www.heidelberg.de/abfall.

Quelle: Stadt Heidelberg