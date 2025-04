Frankenthal – Projekt des Museumsverbands Rheinland-Pfalz zur Provenienzforschung im Erkenbert-Museum gestartet

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 17. März begann der Erstcheck der Museumssammlung des Erkenbert-Museums durch die Provenienzforscherin und Kunsthistorikern Dr. Katja Terlau aus Köln. Dieser ist Teil eines

Projekts des Museumsverbands Rheinland-Pfalz, das vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste über einen Zeitraum von sechs Monaten mit einem maximalen Fördervolumen von 40.000 Euro vollständig gefördert wird.

Das Erkenbert-Museum in Frankenthal wurde als eines von vier Museen für die Teilnahme an diesem Projekt

ausgewählt. Für das Projekt steht eine eigens eingerichtete und vom Ministerium für Familie,

Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz für zwei Jahre geförderte Projektstelle für

Provenienzforschung zur Verfügung.

Im Vorfeld wurden bereits die Sammlungen des Roentgen-Museums Neuwied, des

Stadtmuseums Bad Dürkheim und des Eifelmuseums Mayen überprüft. Das Erkenbert-Museum bildet nun den Abschluss des Projekts. Die Museen vereint eine lange Sammlungsgeschichte, die jeweils bis in das 19. Jahrhundert oder den Beginn des 20. Jahrhunderts zurückreicht. Der Ansatz der Forscherin variiert von Haus zu Haus. Beim

Erkenbert-Museum geht es vor allem um Objekte in den Sammlungen, deren Herkunft nach

aktueller Aktenlage nicht ausreichend geklärt ist.

Museumsleiterin Dr. Maria Lucia Weigel legt großen Wert darauf, die Objektbiografien der

hauseigenen Sammlung zu kennen. Für sie stellt das bevorstehende Erstcheck-Projekt eine

entscheidende Grundlage hierfür dar: „Das Erkenbert-Museum beherbergt in seinen

Sammlungen hoch qualitätvolle Objekte, die als Kulturerbe der Stadt Frankenthal von

herausragender, überregionaler Bedeutung sind und die Grundlage der Selbstverortung der

heutigen Stadtbevölkerung in ihrer Geschichte darstellen.

Transparenz in Bezug auf die Eigentumsverhältnisse, in denen sich diese Objekte in der Vergangenheit befunden haben, ist die Voraussetzung für deren Präsentation im Kontext der aktuellen inhaltlichen

Neukonzeption des Museums. Als kommunale Institution fühlen wir uns den Prinzipien der

Washingtoner Erklärung von 1998 bezüglich NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts

verpflichtet. Das nun initiierte Projekt zur Provenienzforschung bietet dem Museum die

Möglichkeit, die Herkunft seiner Sammlungen offenzulegen, um daraus gegebenenfalls

weiteres Handeln im Sinne einer fairen und gerechten Lösung in Abstimmung mit den

Nachkommen von Betroffenen abzuleiten.”

„Das Erkenbert-Museum ist ein bedeutender Hüter des kulturellen Erbes unserer Stadt. Die

Provenienzforschung ist ein essenzieller Bestandteil der Museumsarbeit, um Transparenz zu

schaffen und historische Verantwortung zu übernehmen. Ich begrüße es sehr, dass das

Museum Teil dieses wichtigen Projekts ist. Die Ergebnisse der Forschung werden nicht nur

unsere eigene Sammlungsgeschichte bereichern, sondern auch einen Beitrag zur

gesamtgesellschaftlichen Aufarbeitung leisten“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Das Erkenbert-Museum in Frankenthal wurde 1968 am heutigen Standort eingerichtet,

während die Sammlung selbst bis ins Jahr 1892 und die Gründung des Frankenthaler

Altertumsvereins e.V. zurückreicht. Dieser stellt einen Großteil der Museumssammlungen.

1986 ging das vom Verein gegründete Museum in die Trägerschaft der Stadt Frankenthal

(Pfalz) über.

Mit einem Umfang von etwa 10.000 bis 15.000 Objekten zählt das Museum zu den kleineren

Einrichtungen des Projekts, steht aber in seiner Sammlung den anderen Häusern in nichts

nach. Zum Bestand gehören die Sammlungsschwerpunkte Kunst und Kunsthandwerk des

16. und 17. Jahrhunderts sowie Frankenthaler Porzellan des 18. Jahrhunderts. Darüber

hinaus umfasst die Sammlung Gemälde, Grafiken und Zeichnungen von Frankenthaler

Künstlern vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Dr. Katja Terlau wird bis zum 18. April 2025 für das Erkenbert-Museum recherchieren.

Am 10. April wird sie zwischen 13 und 17 Uhr in der Verwaltung des Erkenbert-

Museums den Medienvertretern für Interviews und Auskünfte über ihre Arbeit zur

Verfügung stehen.

Ein Forschungsbericht wird im Juni von Seiten des Museumsverbands Rheinland-Pfalz im

Rahmen einer gemeinsam Abschlussveranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt.

Das Projekt zur Überprüfung von kleinen und mittelgroßen Museen auf NS-Raubgut ist das

erste seiner Art in Rheinland-Pfalz.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)