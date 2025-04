Frankenthal – Frankenthaler Kulturtage 2025 Plakatwettbewerb: Bis 21. April in der Stadtbücherei abstimmen!

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Rahmen der Kulturtage, die vom 27. bis 31. August mit einem

abwechslungsreichen Programm in die Frankenthaler Innenstadt locken, richtet der Bereich Kultur und Sport auch in diesem Jahr einen Plakatwettbewerb an den Schulen aus.

Vom Karolinen-Gymnasium, der Freien Waldorfschule Frankenthal und der IGS Robert-Schuman-Schule wurden kreative Entwürfe eingereicht, die ab Freitag, 4. April in der Stadtbücherei ausgestellt sind. Bürger können dort bis Montag, 21. April für ihren Favoriten abstimmen. Der Entwurf mit den meisten Stimmen ziert

das offizielle Ankündigungsplakat und das Programmheft der Kulturtage.

Unter allen Teilnehmern an der Abstimmung verlost die Stadtverwaltung zehn

Kinogutscheine für das Lux Kino. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Mehr zur Veranstaltung

1981 wurden die Kulturtage ins Leben gerufen, die alle zwei Jahre stattfinden und

Frankenthal als vielseitig kulturell aktive und facettenreiche Stadt zeigen. Mittlerweile

finden die Frankenthaler Kulturtage zum 22. Mal statt und verstehen sich als

Präsentationsplattform für Künstler und Kulturschaffende aus Frankenthal und Umgebung.

Das detaillierte Programm wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben und ist dann

auch auf www.frankenthal.de/kulturtage zu finden.

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)