Frankenthal – Bürgersprechstunde zu Themen des EWF

Eußerthal / Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 01.04.25, gegen 18.10 Uhr, befuhr eine 23-jährige PKW Fahrerin die L505 von Eußerthal kommend in Richtung Ramberg. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aus noch nicht geklärter Ursache ins Schleudern und prallte rechts an einen Baum. Der PKW wurde im Frontbereich völlig zerstört und die junge Frau war eingeklemmt. ... Mehr lesen »