Donnersberger Land – Tipp für Mountainbiker: „Freie Fahrt nach Ostern“ am 27. April

Donnersberger Land/Metropolregion Rhein-Neckar – Los geht’s am Sonntag, den 27. April 2025 um 10.00 Uhr am Bahnhof in Münchweiler.

Die Tour führt vorbei an der Hohlsteinhütte und den Sippersfelder Weihern zum Göllheimer

Häuschen. Hinter dem Rosenthaler Hof ist dann ein steiler Anstieg zu bewältigen,

anschließend können sich die Biker bei einer schönen Abfahrt wieder entspannen und die

Landschaft genießen. Nach dem idyllisch gelegenen Eiswoog folgt der technisch

anspruchsvolle Anstieg. Zuletzt geht es zurück nach Münchweiler, jedoch nicht, ohne vorher

an der Retzberghütte Kaffee und Kuchen zu genießen.

Die Tour richtet sich an konditionsstarke Fahrer, ist jedoch technisch nicht sehr

anspruchsvoll. Auf einer Streckenlänge von ca. 45 Kilometern sind etwa 800 Höhenmeter zu

bewältigen. Tourguide ist ADFC Mountainbike-Guide Andreas Faul.

Helm und Radhandschuhe sind erforderlich, eine Radbrille wird empfohlen. Die Kosten für

die Teilnahme betragen 8 € pro Person.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 06352/1712, touristik@donnersberg.de,

www.donnersberg-touristik.de/erlebnisse-buchen.

Quelle: Donnersberg-Touristik-Verband