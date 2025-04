Bad Dürkheim – Drei Wohnhäuser beschädigt

Freinsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 31.03.2025 gegen 08:45 Uhr wurden in der Herzogstraße in Freinsheim insgesamt 3 Wohnhäuser beschädigt. Ein 84-jähriger Fahrer eines Mitsubishi streifte aus bislang unbekannten Gründen bereits bei der Einfahrt in die Herzogstraße die Hauswand eines Anwesens. Beim Wenden beschädigte er mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeugs das Regenfallrohr eines weiteren Anwesens. Bei der Ausfahrt aus der Herzogstraße streifte er dann erneut ein Anwesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. An den 3 Wohnhäusern entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Am Mitsubishi ein Schaden von 15000 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte sowohl das Kennzeichen als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Dadurch konnte der Fahrer ermittelt werden. Eine Beeinflussung durch Drogen- oder Alkoholkonsum konnte nicht festgestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

