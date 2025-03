Weinheim – Wenn das Finnisch schwedisch klingt – Schülergruppe aus Pedersöre sind gerade Gastschüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule – Empfang im Rathaus

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Er gehört zu den ältesten Schüleraustauschen der Weinheimer Schullandschaft: Zwischen Pedersöre im Westen Finnlands und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Seit rund 20 Jahren treffen sich die Schülerinnen und Schüler aus Finnland und Weinheim zum Austausch. Jetzt ist es wieder soweit. 15 finnische und 16 Weinheimer Schüler verbringen gerade ihre Tage in Weinheim miteinander. Monika Eklund-Laurila und Åsa Stenmark sind die begleitenden Lehrer der Gäste, Fabian Bergwitz und Sophia Rüthel organisieren den Austausch auf Weinheimer Seite. Am Montag wurde die Gruppe von OB-Referentin Gabi Lohrbächer-Gerard im Rathaus empfangen.

Interessant ist: Die finnische Gemeinde Pedersöre mit Verwaltungssitz Bennäs liegt so nah‘ an der schwedischen Grenze, dass dort schwedisch gesprochen wird. Allerdings können sich die Jugendlichen auch gut auf englisch unterhalten. Neben der Besichtigung Weinheims sind Ausflüge nach Speyer und Heidelberg geplant. Der Aufenthalt dauert fast eine ganze Woche. Anfang Mai findet der Gegenbesuch der Weinheimer in Pedersöre statt.

Quelle: Stadt Weinheim