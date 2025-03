Viernheim – Mit-Mach-Aktion für Kinder in den Osterferien – „Zeitsprung – Die Goldenen Zwanziger“

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie war das Leben vor 100 Jahren? Was machte die Zeit der „Goldenen Zwanziger“ so besonders? Diesen Fragen geht das Ferienprogramm im Museum Viernheim auf kreative und spannende Weise nach. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren tauchen ein in eine Zeit voller Gegensätze – mit Not und Aufbruch, mit wilden Mustern, neuen Erfindungen und jeder Menge Entdeckergeist. Unter dem Motto „Zeitsprung – Die Goldenen Zwanziger“ findet das Mitmachangebot von Montag, 14. April, bis Donnerstag, 17. April, jeweils von 9 bis 13 Uhr im Museum Viernheim (Eingang Berliner Ring 28) statt. An verschiedenen Stationen wird gebastelt, gestaltet und ausprobiert – inspiriert von Technik, Mode und Kunst der 1920er-Jahre.

Bei Bedarf ist eine Frühbetreuung ab 8 Uhr auf Anfrage möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro, inklusive Material. Geschwisterkinder zahlen jeweils 45 Euro. Bei gutem Wetter werden die Aktionen nach draußen verlegt – daher sollten die Kinder wetterfeste Kleidung tragen, die auch schmutzig werden darf. Für die gemeinsame Pause bitte ein kleines Frühstück und etwas zu trinken mitbringen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, die ab sofort per E-Mail unter museum@viernheim.de oder telefonisch unter 06204 988-177 möglich ist. Mehr Informationen zu den Kursangeboten des Museums gibt es auch unter www.viernheim.de/museumveranstaltungen.

Quelle: Magistrat der Stadt Viernheim