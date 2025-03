Schwetzingen – Orthopädie und Unfallchirurgie unter neuer Führung – Timo Nabers folgt Dr. Marco Tinelli in der GRN-Klinik Sinsheim nach

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab dem 1. April übernimmt Timo Nabers die Leitung der Fachabteilung Orthopädie und Unfallchirurgie der GRN-Klinik Sinsheim und tritt damit kommissarisch die Nachfolge von Dr. Marco Tinelli an. Timo Nabers ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie auf Spezielle Unfallchirurgie und Notfallmedizin spezialisiert. Der 42-jährige Arzt ist seit 2017 als Oberarzt an der GRN-Klinik Sinsheim tätig – zuletzt als Leitender Oberarzt – und bringt umfangreiche Erfahrung in der klinischen Patientenversorgung mit. „Die bestmögliche Versorgung unserer Patienten ist mir ein persönliches Anliegen. Besonders im Hinblick auf den großen Neubau der Klinik möchte ich diese noch weiter verbessern”, erklärt Timo Nabers. Er betont zugleich: „Der Patient bleibt dabei immer im Mittelpunkt unseres Handelns.” Die Schwerpunkte der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie liegen auf der Behandlung von Knochenbrüchen und Gelenkverletzungen. Besonders hervorzuheben ist der moderne 3D C-Bogen, der im OP den Einsatz dreidimensionaler Rekonstruktionen ermöglicht. Dies steigert die Versorgungsqualität und trägt erheblich zur Verbesserung der Patientensicherheit während der Operationen bei.

Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Knorpelchirurgie mit regenerativen Verfahren, die seit etwa zwei Jahren kontinuierlich ausgebaut wird. Ziel der Behandlung ist in erster Linie der Erhalt des Gelenkes. Sollte dies nicht mehr möglich sein, wird Patienten dennoch eine optimale Versorgung geboten, insbesondere durch die endoprothetische Versorgung (Gelenkersatz). Hier werden moderne Prothesenmodelle für Hüfte und Knie inklusive eines knochensparenden Kurzschaftes für die Hüft-Prothesen eingesetzt. Die Klinikleitung der GRN-Klinik Sinsheim dankt Dr. Marco Tinelli für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihm alles Gute auf dem weiteren Lebensweg. „Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich bei Dr. Tinelli für die vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir viel Erfolg und alles Gute”, so Thorsten Großstück, Klinikleiter der GRN-Klinik Sinsheim.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH