Schwetzingen – Beratung zum Thema Stillen – Tipps und Austausch beim Stillcafé der GRN-Klinik Schwetzingen

Für Schwangere und frischgebackene Eltern gibt es wieder die Möglichkeit, sich persönlich mit anderen über das Stillen auszutauschen oder beraten zu lassen. Zwei Mal im Monat findet das Stillcafé statt. Hebamme Diana Sachs steht den Teilnehmenden mit Rat und Tat zur Seite und berät bei Stillproblemen. Die nächsten Termine des Stillcafés: 8. Und 29. April

Das Stillcafé findet um 11 Uhr im Stillzimmer der GRN-Klinik Schwetzingen statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Angebote zum Thema Stillen finden Interessierte im Internet unter https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/gynaekologie-und-geburtshilfe/schwerpunkte/geburtshilfe/nach-der-geburt

Was hilft bei Knie- und Hüftarthrose?

Dr. Jens Rose, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie in der GRN-Klinik Schwetzingen, informiert rund um das Thema Arthrose in Hüfte und Knie in einem Vortrag

Ob beim Sport, Treppensteigen oder Heben von Gegenständen – wenn es in Knie oder Hüfte schmerzt, ist oft Gelenkverschleiß, sogenannte Arthrose, die Ursache dafür. Ist die Mobilität eingeschränkt, wird der Alltag mitunter zur Herausforderung und die Lebensqualität sinkt. Was Patienten bei ersten Anzeichen von Arthrose hilft, welche konservativen und operativen Behandlungsmöglichkeiten es gibt, dazu berät Dr. Jens Rose, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie der GRN-Klinik Schwetzingen, in einem Vortrag am Mittwoch, 9. April, um 17 Uhr im Pfarrsaal St. Mauritius, Walldorfer Str. 4, 68789 St. Leon-Rot. Der Eintritt ist frei.

Seit Januar 2015 ist die Abteilung Unfallchirurgie und Orthopädie zertifiziertes Endoprothesenzentrum (EPZ). Von der Patientenerstvorstellung in der Sprechstunde über stationäre Aufnahme, Operation, Physiotherapie, Pflege und Dokumentation bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus in die Rehabilitation wurden alle Abläufe von unabhängigen Fachexperten analysiert und bewertet.

Weitere Infos finden Interessierte online unter https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/orthopaedie-und-unfallchirugie/schwerpunkte/endoprothetik

Vorträge und Erfahrungsaustausch für Krebspatienten

Onko-Café der GRN-Klinik Schwetzingen und der ehemaligen Frauenselbsthilfe nach Krebs bietet Krebspatienten offenen Gesprächskreis mit fachkundiger Begleitung

Am Dienstag, 15. April, trifft sich die ehemalige Frauenselbsthilfe nach Krebs Brühl-Schwetzingen um 16 Uhr im Rüdiger-Burger-Saal, 4. Obergeschoss der GRN-Klinik Schwetzingen. Thema des Onko-Cafés ist diese Mal „Komplementäre Angebote bei Krebserkrankungen: Die Misteltherapie”. Zusätzlich zu dem regulären Gruppentreffen findet das Onko-Café alle zwei Monate statt.

Die Diagnose Krebs stellt für Betroffene und Angehörige einen tiefen Einschnitt in ihr Leben dar. Auch nach optimaler Behandlung bleiben viele offene Fragen und Probleme, die den Alltag beeinträchtigen. Das Onko-Café bietet Männern und Frauen jeden Alters mit unterschiedlichen Krebserkrankungen eine Anlaufstelle, um Erfahrungen auszutauschen. Onkologisch tätige Fachärzte und Fachpflegekräfte begleiten die Veranstaltung. Diese informieren über neue Entwicklungen in der Krebstherapie und stehen für Fragen zur Verfügung. Gäste sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

Führung durch den Kreißsaal

Das Geburtshilfe-Team der GRN-Klinik Schwetzingen bietet am 29. April eine Führung durch seine Räumlichkeiten an

Die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen lädt werdende Eltern für Dienstag, 29. April, 18 Uhr zu einer Führung durch den Kreißsaal ein. In persönlicher Atmosphäre haben die Teilnehmenden außerdem die Möglichkeit, die Mutter-Kind-Station und den neuen Hebammen-Kreißsaal zu besichtigen. Das Team der informiert die werdenden Eltern rund um die Themen babyfreundliche Geburtshilfe, Bonding, familienorientierte Betreuung, Geburtspositionen und vieles mehr. Anschließend beantworten Hebammen, Ärztinnen und Pflegekräfte Fragen.

