Sandhausen – SV Sandhausen verliert das Kellerduell gegen Stuttgart – Abstiegssituation wird bedrohlicher

Sandhausen/Stuttgart/Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV 1916 Sandhausen hat auch das Auswärtsspiel am Sonntag bei der zweiten Mannschaft vom VfB Stuttgart mit 1:2 verloren. Nach torloser Halbzeit ging Sandhausen im Kellerduell vor 1.134 Zuschauern in Aspach durch Lucas Wolf in der 66. Minute in Führung. Doch die Stuttgarter glichen gleich danach in der 68. Minute durch Wahid Faghir zum 1:1 wieder aus. Kurz vor Spielende (86.) schoss dann Mohamed Sankoh den 2:1-Siegtreffer für die Stuttgarter.

Nach der 14. Saisonniederlage bleibt der SV Sandhausen nach dem 30. Spieltag mit 32 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz, allerdings beträgt der Rückstand auf den rettenden 16. Rang nun bereits fünf Zähler auf die Stuttgarter.

Acht Spieltage vor Saisonende wird die Abstiegssituation immer bedrohlicher, Sandhausen spielte elf Jahre in Folge der 2. Bundesliga und ist nach der Saison 2022/2023 in die dritte Liga abgestiegen.

In der letzten Saison belegte der SV Sandhausen den achten Tabellenplatz am Saisonende in der 3. Liga.

Das nächste Heimspiel bestreitet der SV Sandhausen am Sonntag, 6. April um 16.30 Uhr, gegen den Tabellensechsten SC Verl im GP Stadion am Hardtwald. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick