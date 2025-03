Mutterstadt – Künstlerin aus Berlin besucht Rathaus und Bürgermeister

Zweimal im Jahr kommt die in Mutterstadt aufgewachsene, und jetzt in Berlin und Paris lebende Porträtmalerin Ursula Wieland in ihre frühere Heimat.

Ende März war sie wieder mal in der Pfalz und auf ihrem Programm stand dieses Mal u.a. ein Besuch im Rathaus und bei Bürgermeister Thorsten Leva. Ortschronist Volker Schläfer, seit Jahren mit der Künstlerin bekannt, begleitete sie und gab bei einem Rundgang durch das Rathaus Erläuterungen zu den am und im Rathaus von bekannten Pfälzer Künstlern geschaffenen Kunstobjekten.

Im Gespräch mit Thorsten Leva über das frühere und heutige Mutterstadt erinnerte sich Ursula Wieland, die 1939 geboren ist, an den von der Landwirtschaft geprägten Ort, an ehemalige Handwerksbetriebe und Einzelhändler und an Begebenheiten in der Hausarztpraxis ihres Vaters.

Der Bürgermeister freute sich, die international anerkannte Künstlerin, mit einem Bezug zur Heimat, jetzt auch persönlich kennengelernt zu haben und Ursula Wieland bedankte sich nachträglich für die Urkunde mit Glückwünschen der Gemeinde zu ihrem Geburtstag letztes Jahr.

Bei einem anschließenden kleinen Spaziergang „an der Port“ informierte Volker Schläfer dann die Besucherin aus Berlin noch über die in den letzten Jahren sichtbaren baulichen, geschäftlichen und verkehrstechnischen Veränderungen in Ortsmitte.

Text: Volker Schläfer