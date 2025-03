Mosbach – Theater-Inszenierung: Juli Zeh – „Über Menschen“

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Juli Zehs Gesellschaftsroman Über Menschen, erschienen im Jahr 2021, wird seit Februar 2025 auf der Bühne der Badischen Landesbühne aufgeführt. Die Inszenierung in eigener Bühnenfassung und unter der Regie von Intendant Wolf E. Rahlfs ist am Dienstag, den 15. April, um 19:30 Uhr in der Alten Mälzerei zu erleben. Eine Einführung findet bereits um 19:00 Uhr statt, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.

Bracken – ein kleines Dorf in der brandenburgischen Provinz. Hierher zieht Dora, um ihrem Großstadtleben zu entkommen. Sie will raus aus Berlin, weg von den linksliberalen Kreisen, Abstand von ihrem Job in einer Weltretter-Werbeagentur. Sie sehnt sich nach einem Neuanfang und landet in einem Haus auf dem Land. Doch schnell wird ihr klar, dass ihre Flucht in eine völlig andere Welt führt: Ein Nachbar stellt sich als „Dorfnazi“ vor, ein anderer macht fremdenfeindliche Witze. Dora ist sprachlos und merkt, dass ihre bisherigen Überzeugungen in Bracken auf eine harte Probe gestellt werden.

Juli Zehs Bestseller hinterfragt festgefahrene Vorstellungen von Stadt- und Landleben und beleuchtet das menschliche Miteinander mit all seinen Widersprüchen. Sie zeigt eine Welt, in der viele versuchen, durch klare Abgrenzung Sicherheit zu schaffen – doch über Menschen kann man erst urteilen, wenn man ihnen wirklich begegnet. Die Geschichte fordert heraus, regt zum Nachdenken an und stellt eine zentrale Frage: Wie gehen wir mit Andersdenkenden um?

Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit setzt sich Juli Zeh auch als ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg mit gesellschaftspolitischen Fragen auseinander.

Besetzung:

Mit: Martin Behlert, Tobias Gondolf, Madeline Hartig, Cornelia Heilmann, Nadine Pape, Lukas Maria Redemann, Frank Siebers

Inszenierung: Wolf E. Rahlfs

Bühne und Kostüm: Tilo Schwarz

Altersempfehlung: ab 14 Jahren

Vorstellung:

Dienstag, 15. April 2025, 19:30 Uhr

Mosbach, Alte Mälzerei

(Einführung um 19:00 Uhr)

Kartenvorverkauf:

Touristinformation Mosbach, Marktplatz 4, 74821 Mosbach sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de.

14.03.25 Schön/Wg

Quelle/Foto: Stadtverwaltung Mosbach