Mannheim – Warnstreiks im Kfz-Handwerk – IG Metall ruft Beschäftigte in mehreren Autohäusern und Niederlassungen zur Teilnahme auf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

– Erste Tarifverhandlung im Kfz-Handwerk Baden-Württemberg am 25. März 2025 ohne Annäherung beendet

– Friedenspflicht endet am 01.04.2025, 0 Uhr: IG Metall ruft zu Versammlungen und Kundgebungen vor mehreren Betrieben auf

– Kunden in Mannheim und der Region müssen sich auf temporäre Unterbrechungen im Service und Verkauf einstellen

Ungemütlicher Start in den April: Die IG Metall ruft die Beschäftigten in den Autohäusern, Werkstätten und Niederlassungen Mannheims und der Region zur Teilnahme an Warnstreiks auf. Die IG Metall fordert für die rund 55.000 Beschäftigten im Kfz-Handwerk 6,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten sowie 170 Euro mehr für die Auszubildenden und dual Studierenden. Zuletzt sind die Entgelte im Kfz-Handwerk zum 1. Oktober 2024 um 3,6 Prozent gestiegen. Der aktuelle Entgelt-Tarifvertrag läuft bis zum 31. März 2025, ab dem 1. April 2025 sind Warnstreiks in den Betrieben möglich.

Die erste Verhandlung in der Tarifrunde des Kfz-Handwerks in Baden-Württemberg ist am Dienstag, 25.03.2025, ohne Annäherung zu Ende gegangen.

Thomas Hahl, 1. Bevollmächtigter und Geschäftsführer der IG Metall Mannheim, beschreibt die wirtschaftliche Situation im Kfz-Handwerk als gut: „Die Auslastung der Werkstätten ist gut, die Zahlen der vergangenen Monate sind sehr ordentlich. Die Belastung für die Beschäftigten ist dagegen gleichbleibend sehr hoch. Deswegen kämpfen wir für eine ordentliche Entgelterhöhung, denn gute Arbeit muss ordentlich entlohnt werden. Außerdem wollen wir mit den Arbeitgebern über Möglichkeiten zur Entlastung für die Beschäftigten reden.”

Hahl: „In der ersten Tarifverhandlung wurden Gegenleistungen von uns eingefordert. Das werden wir uns nicht gefallen lassen. Deshalb heißt es jetzt: Einen Gang hochschalten und Druck machen. Wir gehen nun mit Vollgas in die Warnstreiks, denn wir lassen uns nicht abwimmeln. Ohne Bewegung am Verhandlungstisch bewegt sich was in den Betrieben und auf den Straßen.”

Die nächste Verhandlung findet am 29. April 2025 in Leinfelden-Echterdingen statt.

Die IG Metall sei handlungsfähig, wie Hahl bestätigt. In den kommenden Tagen und Wochen gebe es mehrere Warnstreiks vor den Betrieben in Mannheim und der Region. Damit solle Druck für die nächste Verhandlung aufgebaut werden.

Quelle: IG Metall Mannheim