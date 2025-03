Mannheim/Sinsheim – Service, Tickets und Reiseinfos für Bus, Bahn und mehr – mitten in der Stadt VRNmobilitätszentrale in Sinsheim offiziell eröffnet

Mannheim / Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) hat heute gemeinsam mit der Stadt Sinsheim, dem Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg und der DB Vertrieb feierlich die neue VRN-Mobilitätszentrale eröffnet.

Der moderne Servicepunkt im frisch gestalteten Kundenzentrum im Sinsheimer Bahnhof bietet nicht nur Tickets, Fahrplanauskünfte und Beratung zu weiteren Mobilitätsangeboten im Verkehrsverbund Rhein-Neckar, sondern auch Inspirationen zu Ausflügen via Bus und Bahn in die Region. Seit der Inbetriebnahme, die bereits Anfang Februar erfolgte, wird die neue VRNmobilitätszentrale bereits sehr rege genutzt – ein klares Signal, dass das Angebot genau den Nerv der Bürgerinnen und Bürger trifft.

Mit der neuen VRNmobilitätszentrale wird in Sinsheim ein weiterer Meilenstein gesetzt. Oberbürgermeister Marco Siesing betonte im Rahmen der offiziellen Eröffnung: „Wir haben ein praktisches Angebot für alle Sinsheimerinnen und Sinsheimer geschaffen, die sich nun an einem zentralen Standort über das vielfältige Mobilitätsangebot im Verkehrsverbund Rhein-Neckar informieren können.”

Erste VRNmobilitätszentrale vor zehn Jahren eröffnet

Die neue Anlaufstelle in Sinsheim ist bereits die 13. VRNmobilitätszentrale im Verbundgebiet. Seit der Eröffnung des ersten Servicepunkts 2015 in Kaiserslautern baut der VRN seine Infrastruktur für vernetzte Mobilität stetig aus.

„In einer Zeit, in der Wege immer häufiger verkehrsmittelübergreifend zurückgelegt werden, wollen wir mit den VRNmobilitätszentralen ein verlässlicher Ansprechpartner für alle Fragen zur öffentlichen Mobilität in unserem Verbundgebiet sein”, erklärte Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH. „Ganz egal ob Bus, Bahn, VRNruftaxi, CarSharing oder weitere vernetzte Mobilitätsangebote im VRN – hier gibt es alle Informationen aus einer Hand.”

Möglich wurde die Umsetzung der VRNmobilitätszentrale in Sinsheim durch die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Partner – darunter auch das Land Baden-Württemberg, das die Einrichtung finanziell unterstützt hat und die DB Vertrieb, die die VRNmobilitätszentrale im Auftrag der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) betreibt.

„Wir können die Mobilitätsaufgaben der Zukunft nur gemeinsam lösen”, erklärt Karina Vogt, Leiterin des Verkaufsbezirks Baden bei DB Vertrieb. „Daher freuen wir uns mit der neuen VRNmobilitätszentrale einen Ort zu schaffen, an dem wir zusammen mit unseren Partnern einen echten Mehrwert für die Fahrgäste bieten können.”

Die VRNmobilitätszentrale in Sinsheim wurde gezielt vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützt. „Mobilitätszentralen wie hier in Sinsheim sind ein wichtiges Instrument auf dem Weg zu einer bürgernahen und klimafreundlichen Mobilitätslandschaft”, so Lisa Gabler, die zuständige Referentin im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg. Gabler hatte Grüße des baden-württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann im Gepäck. Dieser hatte anlässlich der Eröffnung erklärt: „Wenn wir viele Menschen neu für den öffentlichen Verkehr gewinnen wollen, dann müssen wir ihnen den Zugang so einfach wie möglich machen. Die VRNmobilitätszentrale am Bahnhof ist jetzt die perfekte Anlaufstelle, wenn es um umweltfreundliche Verkehrsmittel in Sinsheim geht.”

Einen besonderen Dank richteten alle Partner auch an Ramazan Kahraman, den Eigentümer des Bahnhofgebäudes, für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit während der Umsetzungsphase.

Einfach ankommen – mit der VRNmobilitätszentrale in Sinsheim

Mit dem neuen Standort in Sinsheim wächst das Netz der VRNmobilitäts-zentralen weiter. Sie richtet sich an alle, die mobil und nachhaltig unterwegs sein wollen. Sie bietet folgende Services:

umfassende Beratung und Information zu Fahrplänen, Anschlüssen und Tarifen (Bus, Bahn, VRNruftaxi sowie multimodale Reise-empfehlungen mit CarSharing und Mietrad)

Fahrkartensortiment des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN)

Fahrkartensortiment der Deutschen Bahn AG

Fahrgastservice, wie Erstattungen, Fundsachen oder Mobilitäts-garantie

Broschüren und Auskünfte zu touristischen Zielen und Veranstaltungen in der Region

Geöffnet ist die VRNmobilitätszentrale in Sinsheim montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.45 bis 17.10 Uhr.

Quelle: VRN GmbH