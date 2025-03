Ludwigshafen – Workshop zur Berufs- und Studienwahl

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie soll es nach der Schule weitergehen? Eine Frage, die sich jährlich Tausende Schulabgänger stellen. Die Antwort darauf sollte gut durchdacht sein. Orientierung liefert der Workshop zur Berufs- und Studienwahl am 22. April von 10 bis 13 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, Berliner Straße 23a.

Der Workshop richtet sich an alle, die ihr Abitur schon in der Tasche haben oder in der Oberstufe sind. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich intensiv mit ihren Fähigkeiten und Interessen auseinanderzusetzen. Zudem erhalten sie einen Überblick über passende Berufs- und Studienfelder, lernen Recherchemöglichkeiten kennen und bekommen Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und persönlichen Fragen vom Team der Berufsberatung. Die Plätze sind begrenzt. Wer Interesse hat, am Workshop teilzunehmen, kann sich bis spätestens 16. April per Mail anmelden:Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Quelle: Arbeitsagentur Ludwigshafen