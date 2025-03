Ludwigshafen – Eva Vogel debütiert in ihrer Heimatstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit dem ausverkauften 5. Abo-Konzert am Freitag, 4. April 2025 um 19:30 Uhr endet die diesjährige Aboreihe der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz im Pfalzbau Ludwigshafen. Unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis stehen Werke von Claude Debussy, Maurice Ravel und Nikolai Rimski-Korsakow auf dem Programm. Darunter zwei musikalische Annäherungen an die legendäre Erzählerin Scheherazade. Das Konzert eröffnet mit Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“, einem Schlüsselwerk des musikalischen Impressionismus. Inspiriert von Stéphane Mallarmés gleichnamigem Gedicht, entfaltet das Werk eine schwebende Klangwelt, in der sich traditionelle Formprinzipien auflösen.

Anschließend folgt Ravels „Shéhérazade“, ein Liedzyklus nach Texten von Tristan Klingsor, der sich durch farbenreiche Instrumentation und eine poetische Klangsprache auszeichnet. Mit diesem Stück wird die Mezzosopranistin Eva Vogel erstmals in ihrer Heimatstadt Ludwigshafen zu erleben sein. Eva Vogel hat sich international einen Namen gemacht und gastierte bereits an renommierten Opernhäusern in Europa und den USA.

Den Abschluss bildet Rimski-Korsakows „Scheherazade“ op. 35, eine sinfonische Suite, welche die Geschichten aus „Tausendundeiner Nacht“ musikalisch erzählt und für ihre brillante Orchestrierung bekannt ist. Ein wiederkehrendes Solo der Violine verkörpert die Erzählerin Scheherazade selbst – als musikalisches Leitmotiv führt sie durch die vier Sätze und verbindet die episodischen Szenen zu einem zusammenhängenden Ganzen. Die Partitur beeindruckt durch klangliche Detailfülle, lyrische Melodien und eine ausgeprägte Erzählkraft.

Das Konzert schließt nicht nur die Ludwigshafener Aboreihe ab, sondern markiert auch das letzte Abonnementkonzert in der Reihe von Intendant Beat Fehlmann, der seit 2018 die künstlerische und strukturelle Entwicklung des Orchesters prägte.

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Freitag, 4. April, 19.30 Uhr (ausverkauft)

5. Abo-Konzert Ludwigshafen

Ludwigshafen, Konzertsaal im Pfalzbau

Michael Francis Chefdirigent

Eva Vogel Mezzosopran

Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune

Maurice Ravel Shéhérazade für Singstimme und Orchester

Nikolai Rimsky-Korsakow Shéhérazade op. 35. Sinfonische Suite aus „Tausendundeine Nacht“

Bitte beachten Sie, dass das Konzert in Ludwigshafen bereits ausverkauft ist. Weitere Aufführungen des Programms finden in Wörth, Pirmasens und Wiesloch statt. Für diese Termine sind noch Karten verfügbar.​

Donnerstag, 3. April 2025, 19:30 Uhr, Festhalle Wörth​

Samstag, 5. April 2025, 19:00 Uhr, Palatin Kongresshotel, Wiesloch​

Sonntag, 6. April 2025, 18:00 Uhr, Festhalle Pirmasens​

Tickets für diese Konzerte sind über die Website der Staatsphilharmonie oder die genannten Kontaktmöglichkeiten erhältlich.

Quelle und

Bildquelle: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz / Uwe Hauzh