Landau – #immerwaslosinLD: Deutsch-Französischer Bauernmarkt und Verkaufsoffener Sonntag am 6. April in der Landauer Innenstadt

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Frisches Holzofenbrot, würzig geräucherte Forellen, Ziegenkäse-Spezialitäten, bunte Frühlingsblumen und noch viel mehr: Am Sonntag, 6. April, lockt der Deutsch-Französische Bauernmarkt die Besucherinnen und Besucher in die Landauer Innenstadt. Von 11 bis 18 Uhr kann auf dem Rathausplatz eingekauft, probiert und natürlich ausgiebig geschlemmt werden. Und nicht nur das: Passend zum Marktsonntag lädt an diesem Tag auch zwischen 13 und 18 Uhr der Landauer Einzelhandel zum Einkaufsbummel ins Stadtzentrum ein. „Unsere historische Innenstadt mit vielen kleineren, individuellen Geschäften, Cafés und Restaurants ist natürlich immer einen Besuch wert, aber ganz besonders im Frühling: Überall blüht es, die Geschäfte präsentieren ihr Frühjahrssortiment und die Gastronominnen und Gastronomen haben ihre Tische und Stühle nach draußen in die Sonne gestellt“, unterstreicht Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Gerade am kommenden Marktsonntag, an dem beim Bauernmarkt zusätzlich noch elsässische und pfälzische Spezialitäten auf den Rathausplatz locken, lohnt sich der Besuch. Wir freuen uns auf viele Gäste!“ so der Tourismusdezernent. Auf dem Deutsch-Französischen Bauernmarkt warten zahlreiche Beschickerinnen und Beschicker von beiden Seiten der Grenze mit einer großen an regionalen Spezialitäten und einem bunten Frühjahrsangebot. Das Team des Landauer Büros für Tourismus ist ebenfalls vor Ort und präsentiert den2 Besucherinnen und Besuchern beim Ausschank am Weinstand die Landauer Weinlandschaft.

Quelle: Stadt Landau