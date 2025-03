Kaiserslautern – FCK nach Heimsieg gegen Düsseldorf Tabellendritter

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar News – Der 1. FC Kaiserslautern hat das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 3:1 (Halbzeit 1:0) gewonnen und sich damit auf den dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga verbessert. Vor 48.279 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg brachte Kapitän Marlon Ritter mit einem Flachschuss ins linke untere Eck den FCK in der 14. Minute in Führung. Nach der Halbzeitpause wurden die Düsseldorfer stärker und nach einem Eckball erzielte Tim Oberdorf in der 60. Minute den 1:1-Ausgleich. Doch auch der FCK erzielte nach einem Eckball von Florian Kleinhansl durch Torjäger Ragnar Ache mit einem Kopfballtreffer die 2:1-Führung. Für Ache, der beim Kopfball hoch in der Luft stand, war es bereits das 16. Saisontor. In der Nachspielzeit (90. +3) brachte Luca Sirch mit seinem Tor zum 3:1-Endstand den Betzenberg zum Beben. Nach dem Spiel wurden die Roten Teufel von den FCK-Fans gefeiert.

Neuer Tabellenführer in der 2. Liga ist jetzt der 1. FC Köln mit 50 Punkten nach einem 2:1-Auswärtssieg beim SC Paderborn. Dahinter ist der Hamburger SV ist mit 49 Zählern Zweiter, der HSV spielte zu Hause nur 0:0 gegen den SV Elversberg. Nach dem 13. Saisonsieg hat der FCK als Dritter mit 46 Punkten nun vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Köln und drei Punkte auf den HSV.

Text: Michael Sonnick

Foto : FCK-Kapitän Marlon Ritter schoss den Führungstreffer für die Lauterer (Foto Michael Sonnick)