Heidelberg – Infomobil des Deutschen Bundestages im April am Gadamerplatz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Infomobil des Deutschen Bundestages ist vom 24.04.2025 bis zum 26.04.2025 im Wahlkreis 274 „Heidelberg“ in Heidelberg zu Besuch. Sie finden das Infomobil am folgenden Standort: Gadamerplatz.

Die Öffnungszeiten sind:

am Donnerstag, dem 24. April 2025 von 11 bis 18 Uhr,

am Freitag, dem 25. April 2025 von 9 bis 18 Uhr sowie

am Samstag, dem 26. April 2025 von 9 bis 14 Uhr.

Das Infomobil ist ein 17 Meter langer und 26 Tonnen schwerer Promotion-Truck, mit dem der Bundestag jährlich rund 60 Orte in Deutschland besucht. Im Laufe von zwei Wahlperioden soll jeder der 299 Wahlkreise besucht werden.

Das Infomobil bietet Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit, mit ihren örtlichen Bundestagsabgeordneten in Kontakt zu treten und sich aus erster Hand über Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments zu informieren.

Gruppenbesuche, insbesondere von Schulklassen bis zu 30 Personen, können vereinbart werden. Freiberufliche Honorarkräfte stehen im Auftrag des Bundestages für die Informations- und Wissensvermittlung der Besucher und für moderierte Diskussionsrunden zur Verfügung.

Das Infomobil hält eine Vielzahl von gedruckten und digitalen Informationen bereit sowie eine Fotowand, die Fotos der Besucher am „Redepult des Plenarsaales“ ermöglicht. Mit einem „virtuellen Rundgang“ kann man einen Besuch im Plenarsaal des Bundestages erleben. Beim „Glücksrad“ gibt es kleine Gewinne. Zugangsmöglichkeit für Rollstuhlfahrer gibt es über einen „Lift“.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Flyer “Der Bundestag stellt sich vor: Infomobil des Parlaments“. Aktuelle Auskünfte erhalten Sie beim Referat Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages unter der Rufnummer 030-227-35196 oder per E-Mail an infomobil@bundestag.de.

Für alle, für die ein aktueller Besuch des Infomobils nicht in Betracht kommt, möchten wir auf unseren Download- und Bestellservice für Publikationen des Bundestages hinweisen.

Unter www.btg-bestellservice.de können viele nützliche Flyer und sonstige Informationen (wie z.B. einen Text des Grundgesetzes) im PDF-Format direkt heruntergeladen oder als Druckexemplar kostenlos mit Postzustellung bestellt werden. Einige dieser Publikationen gibt es auch in Fremdsprachen und in einfacher bzw. leichter Sprache.

Infoflyer:

Flyer – Das Infomobil des Parlaments

Quelle/Foto: Pressestelle Deutscher Bundestag