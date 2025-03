Heidelberg – IdeenLunch: Nachhaltiger Konsum zum Anziehen! Kreativtreffen am 9. April in der MARLENE 42

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In der April-Ausgabe des monatlichen Branchentreffens lädt die Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft am Mittwoch, 9. April 2025, von 12.30 bis 14 Uhr in das neue, gerade erst fertiggestellte Kreativwirtschaftszentrum MARLENE 42 in der Südstadt ein. Passend zur Fashion Revolution Week im April und deren Motto „Think Globally, Act Locally“ widmet sich das Treffen dem UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer 12 „Nachhaltiger Konsum und Produktion“. Im Fokus steht, inwiefern Mode nachhaltig gestaltet werden kann und welche innovativen Lösungen die Branche für eine umweltbewusste Produktion bietet.

Als Inputgeberin ist Silja Aebersold-Keles, Gründerin von SAIS Fashion, zu Gast. Ihr Modelabel verbindet Kreativität mit sozialer Verantwortung und nachhaltiger Produktion. Durch innovative Designs, hochwertige Stoffe und faire Herstellungsprozesse in der Türkei schafft SAIS Fashion eine neue Perspektive auf Modest Fashion. Die Produkte des Slow Fashion Labels findet man derzeit im städtischen Konzeptladen HeartWork, wo im April unter dem Motto „From Trash to Treasure“-Up-Cycling zwei Workshops stattfinden und aus Stoffresten It-Pieces kreiert werden können. In lockerer Atmosphäre und bei einem leckeren Mittagessen können Interessierte erfahren, wie man auch als Konsument die Modeindustrie durch kreative und bewusste Entscheidungen mitgestalten kann. Wie immer gibt es ein vegetarisches und ein veganes Mittagessen zum Selbstkostenpreis und genügend Zeit zum Austausch und Netzwerken. Bei diesem IdeenLunch stellt sich außerdem das Team des Heidelberger Partnerschaftskaffees vor und bietet Kaffee zum Verkauf an.

„IdeenLunch“: das monatliche Branchentreffen der Kultur- und Kreativschaffenden

Das Branchentreffen „IdeenLunch“ der Kultur- und Kreativschaffenden ist ein monatlich stattfindendes, niederschwelliges Informations- und Vernetzungsangebot der Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. Jeden zweiten Mittwoch bietet es Kreativschaffenden zur Mittagszeit die Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmosphäre auszutauschen. Nach einem lockeren Get-together und gemeinsamem Mittagessen folgt ein kompakter Impulsvortrag zu aktuellen Projekten und relevanten Themen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Diese orientieren sich an aktuellen Themen im Kontext der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Ziel des monatlichen Netzwerktreffens ist das branchenübergreifende Kennenlernen und Austauschen zwischen Akteuren, Unternehmen und Einrichtungen sowie die Erhöhung der Sichtbarkeit der Heidelberger Kultur- und Kreativwirtschaft in der Öffentlichkeit.

Quelle: Stadt Heidelberg