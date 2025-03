Harthausen – Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Harthausen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 31.03.2025, gegen 19:00 Uhr wurde die Polizei Speyer von einem Anrufer auf eine männliche Person in der Straße “Im Sand” in Harthausen aufmerksam gemacht, welcher in seinem PKW auf dem Fahrersitz schlafen würde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle und der damit einhergehenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 61-jährigen konnte durch die Polizeikräfte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1.71 Promille. Um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde der Mann an seine Wohnanschrift begleitet und die Fahrzeugschlüssel seiner Ehefrau ausgehändigt.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer