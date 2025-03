Frankenthal – Stadtbücherei Frankenthal digital: Offene Sprechstunde für alle Interessierten

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Filme und Hörbücher streamen, E-Books, E-Paper, digitale und animierte Bilderbücher auf verschiedenen Endgeräten lesen und Wissen online nachschlagen: Am Dienstag, 8. April stellt das Team in einer offenen Sprechstunde zwischen 15 und 18 Uhr die digitalen Angebote der Stadtbücherei vor. Auch die Nutzung der Serviceangebote wie der Stadtbücherei-App, der Metropol-Mediensuche oder der Homepage werden erklärt.

Schon gewusst? Die Stadtbücherei Frankenthal hat ihr Angebot erweitert und bietet Nutzerinnen und Nutzern ab sofort mit OverDrive eine Auswahl englischsprachiger E-Books und E-Hörbücher verschiedener Genres für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur kostenfreien Ausleihe an. In der dazugehören OverDrive-App Libby hat man zusätzlich kostenfreien Zugang zum E-Learning-Angebot Craftsy mit vielfältigen kreativen Videoanleitungen in englischer Sprache mit Untertiteln, wie z.B. Handlettering, Nähprojekten, Zeichnen, Tortendekoration und mehr.

Mit einem Frankenthaler Büchereiausweis oder einer Metropol-Card kann kostenlos auf alle digitalen Angebote zugegriffen werden, der Zugang erfolgt jeweils mit Ausweisnummer und Passwort.

In dem Format „Stadtbücherei digital“ bietet sich die Möglichkeit, in das vielfältige digitale Angebot der Stadtbücherei Frankenthal hineinzuschnuppern, auch ohne vorherige Erfahrungen in Umgang mit digitalen Medien. Es kann alles direkt vor Ort und unter Anleitung ausprobiert werden, zudem gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen oder bestehenden Problemen auf den Grund zu gehen.

Die offene Veranstaltung ist kostenfrei und für alle Altersgruppen geeignet. Einfach zwischen 15 und 18 Uhr in der Bücherei vorbeikommen und gerne – sofern vorhanden – eigene Geräte mitbringen.

Kontakt Stadtbücherei: Telefonisch unter der 06233/89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag von 10 – 18 Uhr, Samstag von 10 – 15 Uhr) in der Welschgasse 11.

Informationen zu den digitalen Angeboten der Stadtbücherei und zu allen Aktionen und Veranstaltungen finden Interessierte unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei

