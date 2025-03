Alzey/Saulheim – Trunkenheitsfahrt mit 2,37 Promille

Alzey / Saulheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitagabend wurde der Polizei über Notruf ein roter Pkw gemeldet, der unbeleuchtet und in Schlangenlinien fahrend in Saulheim unterwegs sei. Durch eine Streife der Polizeiwache Wörrstadt konnte der Pkw festgestellt und in der Ostergasse in Saulheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Am Steuer des Pkws befand sich ein 44-Jähriger Mann von dem aus ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab 2,37 Promille. Dem 44-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Pkw-Schlüssel sichergestellt. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass der Mann offensichtlich nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Pkws verfügt. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Quelle:

Polizeiinspektion Alzey