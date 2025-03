Worms – Serie von Sachbeschädigung an Autos in Kirchheimbolanden – Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Kirchheimbolanden / Worms / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstagnachmittag, zwischen 18:30 Uhr und 23:50 Uhr, werden in der Andreaestraße in Kirchheimbolanden mehrere Fahrzeuge durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Täter zerkratzt vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeuge an verschiedenen Stellen. Bis zum heutigen Tag meldeten sich sechs geschädigte Personen, deren Fahrzeuge deutliche Kratzspuren aufzeigten. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Sollten Sie ebenfalls von der Sachbeschädigungsserie betroffen sein, wenden Sie sich jederzeit an die Polizei in Kirchheimbolanden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden