Weinheim – Rund 10 000 Menschen begleiteten den großen Sommertagszug – Alles verlief sicher und ruhig

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Weinheim ist die Heimat des Frühlings

Rund 10 000 Menschen begleiteten den großen Sommertagszug – Alles verlief sicher und ruhig

Heimat ist ein Gefühl – und nach dem Motto der Weinheimer Heimattage 2025 genossen viele Menschen am Sonntag mit den Weinheimern eine geballte Ladung Frühlingsgefühle. Rund 10 000 Menschen – davon rund 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – begleiteten den Sommertagszug mit seinen rund 50 Gruppen durch die Stadt bis in den Schlosspark. Es war wieder der größte seiner Art an der ganzen Bergstraße.

Dabei waren die Temperaturen gar nicht so frühlingshaft, es wehte ein frischer Wind durch die Straßen und zwischendurch fielen auch ein paar Regentropfen.

Aber im Schlosspark gab es für den garstigen Winter keine Rettung mehr. Zu den Klängen der Stadtkapelle („Winter adé!“) und zum Jubel vieler Kinder ging der überlebensgroße Schneemann in Flammen auf. Tatsächlich kam dann die Sonne heraus.

Nach Auskunft der Stadt, der Polizei, der Feuerwehr und des DRK verlief der Umzug ohne einen Zwischenfall. Nach den Ereignissen der vergangenen Wochen hatte die Stadt als Veranstalter das Sicherheitskonzept angepasst und die Zufahrten zur Zugstrecke mit stabilen Fahrzeugen verbarrikadiert.

Die Zugteilnehmer, vor allem KiTas, Schulen und Vereine hatten wieder viel Fantasie entwickelt, das Frühlingsmotto treffend darzustellen. Die Musikschule Badische Bergstraße führte den Zug wieder an, dann folgten auf den Brezelträger Simon Pflästerer der riesige Schneemann mit seinen Kameraden Winter- und Sommermann, danach das Sommertagskomitee mir Oberbürgermeister Manuel Just und seinem Sohnemann Joris.

Der Zugablauf war sorgfältig organisiert, so dass der Schneemann gegen 15.30 Uhr zu seiner standesgemäßen Verbrennung im Schlosspark auftau(ch)te. Wie immer sorgte Feuerwehrmann und Veranstaltungsprofi Thomas Neitzel dafür, dass außer dem weißen Laken nichts anbrannte.

„Das war die nächste gelungene Veranstaltung im Jahr der Heimattage“, freute sich Oberbürgermeister Manuel Just. Er dankte den Teilnehmern, aber auch den Organisatoren und Sicherheitsbeauftragten für den reibungslosen und behüteten Ablauf.

Quelle Stadt Weinheim