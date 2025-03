Sinsheim – Mit 2 Promille unterwegs

Sinsheim – BAB 6 – Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag den 29.03.2025 gegen 09:05 Uhr, ist eine betrunkene PKW-Fahrerin kontrolliert worden, nachdem sie einer Streife des Autobahnpolizeirevier Walldorf durch ihre unsichere Fahrweise auffiel. Mit ungewöhnlich niedriger Geschwindigkeit und immer wieder den Seitenstreifen befahrend war eine 33-Jährige Autofahrerin auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Bei der Kontrolle der PKW Fahrerin ergab sich der Verdacht das diese betrunken sein könnte. Ein Anschließend durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Die 33-Jährige musste auf dem Revier eine Blutprobe abgeben und wurde nach Abschluss der Maßnahmen an einen Bekannten überstellt.

