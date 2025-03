Rhein-Pfalz-Kreis – #Trickbetrüger erbeuten 15.000 Euro

Rhein-Pfalz-Kreis / Rödersheim-Gronau / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Donnerstagnachmittag, 27.03.2025, erhielt die 74-jährige Geschädigte einen Telefonanaruf eines vermeintlichen Mitarbeiters ihrer Hausbank – eine passende Telefonnummer wurde im Display angezeigt. Dieser schilderte, dass eine unberechtigte Abbuchung vom Konto der Geschädigten erkannt worden sei und sie diese nun stoppen könne, indem sie einen Link bediene, den er ihr per Email schicke. Hierüber gelangte die ältere Dame sodann auf eine Fake-Site ihrer Bank, wo sie mehrmals zur Eingabe von verschiedenen TANs aufgefordert wurde. Am Folgetag musste die Geschädigte feststellen, dass 15.000EUR widerrechtlich von ihrem Konto verfügt worden sind.

Die Polizei rät deshalb:

– Keine Links zu Banken in SMS oder E-Mail anklicken.

– Bankmitarbeiter rufen nicht an und fragen nach PIN, TAN oder Kontodaten.

– Im Zweifel sollten entsprechende Anrufe beendet werden. Löschen Sie die SMS bzw. Email nicht, sondern melden Sie sich bei Verdacht bitte bei der Polizei. Die Anzeige von Rufnummern der Bank ist kein

sicheres Zeichen, dass der Anruf auch tatsächlich von der Bank stammt.