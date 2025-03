Rhein-Pfalz-Kreis – Empfang zum 95. Geburtstag von Landrat a.D. Dr. Paul Schädler in Dudenhofen

Dudenhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.Der Kreisehrenbürger feiert mit vielen Gästen im Bürgerhaus Dudenhofen

Auf Einladung von Landrat Clemens Körner hatten sich viele Ehrengäste und Weggefährten von Dr. Paul Schädler zum Empfang ins Bürgerhaus Dudenhofen eingefunden. So ließen es sich u.a. der Landtagsabgeordnete Michael Wagner, der gerade gewählte Landrat Volker Knörr und der Kreisvorsitzende Patrick Poss (alle CDU) nicht nehmen, Paul Schädler persönlich zu gratulieren. Clemens Körner, Schädlers Tochter sowie Josef Geyer, ein enger Freund des Jubilars, schauten in humorigen Reden auf das Leben des Geburtstagskindes zurück.

Schädler wuchs in Zeltingen an der Mosel auf und studierte Rechts- und Staatswissenschaften an der Johannes-Gutenber-Universität in Mainz. 1961/62 war er Regierungsassessor beim Landratsamt Worms und anschließend persönlicher Referent des rheinland-pfälzischen Innenministers August Wolters. 1967 wurde er promoviert. Im selben Jahr wurde er Landrat des Landkreises Landau. Da der Landkreis zwei Jahre später aufgelöst wurde, wechselte er als Landrat zum Landkreis Ludwigshafen, dem späteren Rhein-Pfalz-Kreis.

Am engsten ist der Name des Kreisehrenbürgers, des früheren Regierungspräsidenten und ehemaligen Landrats wahrscheinlich mit der Gründung der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage – kurz Kabs – verbunden. Nicht umsonst ist der ehemalige Landrat auch als „Schnooke-Paul“ bekannt. Was damals in den 70-er Jahren beim Familienurlaub auf einem italienischen Campingplatz begann, wurde zum Segen für die Oberrheinebene, wie Dr. Norbert Becker in seinem Grußwort erinnerte. Paul Schädler zu Ehren hat man in Dudenhofen sogar ein Kunstwerk – eine Schnake mit Schädlers Antlitz – aufgestellt.

Am Ende der knapp zweistündigen Veranstaltung bedankte sich Paul Schädler sichtlich gerührt und gewohnt redelustig und schlagfertig wie eh und je. Für den festlichen Rahmen sorgten der Kirchenchor Dudenhofen untere der Leitung von Sylvia Körner und die 9-jährige Geigerin Ruolin Cui von der Kreismusikschule.

Quelle Michael Wagner (CDU)MdL