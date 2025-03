Mannheim – Waldhöfer holen beim Heimspiel gegen Dortmund nur einen Punkt

Mannheim / Metropolregion rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund beim 0:0-Unentschieden nur einen Punkt geholt. Beim Familientag mit 19.507 Zuschauern war dies der beste Saisonbesuch im Mannheimer Carl-Benz-Stadion seit der Saison 2019/2020. Zwei SVW-Sponsoren hatten zehntausend Freikarten für das Spiel zur Verfügung gestellt. Durch das torlose Remis bleiben die Waldhöfer nach dem 30. Spieltag mit 37 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz in der 3. Liga.

Die Dortmunder kamen besser ins Spiel, doch BVB-Spieler Michael Eberwein köpfte nach einer Ecke aus guter Position am Tor von SVW-Keeper Jan-Christoph Bartels (16.) vorbei. Knapp zehn Minuten später hatten die Hausherren eine gute Gelegenheit als Arianit Ferati das Spiel der Blau-Schwarzen ankurbelte, den links mitgelaufenen Samuel Abifade bediente, dessen Schuss aber knapp über das Tor von Gästetorwart Marcel Lotka ging (23.). Zwei Minuten später war es erneut Abifade mit der nächsten Waldhof-Chance, aber Lotka war zur Stelle (25.). In der 33. Minute hatte dann erneut Michael Eberwein die Führung für die Gäste auf dem Kopf, aber diesmal parierte Bartels dessen Kopfball (33.). In der zweiten Halbzeit gab es einen Aufreger, als der zur Halbzeit eingewechselte Niklas Jesse im Dortmunder Strafraum Tim Sechelmann traf und nicht den Ball. Doch der Bundesliga-Schiedsrichter Christian Dingert sah dies nicht und der Elfmeterpfiff blieb aus (66.). Wenig später schickte Arianit Ferati dann Felix Lohkemper, der aber nur das Außennetz (69.) traf. In der Schlussphase waren beide Teams eher darauf bedacht dieses Spiel nicht zu verlieren und so blieb es beim torlosen 0:0-Endstand. Durch das zehnte Remis in dieser Saison bleibt das Team von SVW-Trainer Bernhard Trares im Jahr 2025 Zuhause zumindest weiterhin ungeschlagen. Am kommenden Samstag, dem 5. April um 14 Uhr, spielen die Waldhöfer auswärts beim SV Wehen-Wiesbaden. Das nächste Heimspiel findet dann am Dienstag, 8. April um 19 Uhr, gegen den Tabellenletzten SpVgg Unterhaching im Carl-Benz-Stadion in Mannheim statt. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick