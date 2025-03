Mannheim – VfR: Arbeitssieg in Hollenbach – Wootens Elfmeter entscheidet das Spiel

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (tb) Der VfR Mannheim hat die schwierige Aufgabe beim heimstarken FSV Hollenbach gemeistert. Nach dem Punktverlust des Tabellenzweiten TSG Balingen am Vortag konnte er den Rückstand auf den Relegationsplatz auf 9 Punkte verkürzen.

Die Rasenspieler starteten in die Partie mit viel Vorwärtsdrang. Die abstiegsbedrohten Platzherren konzentrierten sich im 1. Durchgang auf eine kompakte Defensive und ließen wenig Torchancen zu. Trotz gefühlten 80% Ballbesitz des VfR waren lediglich zwei erfolgversprechende Torchancen zu verzeichnen, als Pasqual Pander einen strammen Schuss aufs Tor setzte, den Torwart Nico Purtscher nur nach vorne abklatschen konnte und dabei Glück hatte, dass kein einschussbereiter Gegner bereitstand (2.). Nach 8 Minuten zwang ebenfalls Pasqual Pander den Hollenbacher Torwart zu einer Glanzparade.

Der FSV Hollenbach kam nach 20 Minuten etwas besser ins Spiel, so dass auch der VfR-Torsteher David Nreca-Bisinger vor einem einschussbereiten Gegner eingreifen musste (21.).

Ab der 50. Minute nahm die Partie richtig Fahrt auf. Das laufstarke VfR-Mittelfeld setzte erneut Pasqual Pander in Szene, der zunächst knapp vorbeischoss (50.) und kurz darauf (54.) frei vor dem Tor den Ball nicht scharf genug aufs Tor brachte. Im Gegenzug tauchte Hollenbachs Torjäger Hannes Scherer plötzlich frei vor dem VfR-Gehäuse auf, schoss aber über das Tor.

Nach einer Phase, in der sich beide Mannschaften weitgehend neutralisierten, entwickelte sich anschließend ein regelrechter Schlagabtausch, In der 63. Minute entschärfte Hollenbachs Torwart einen gefährlichen Schuss von Manfred Osei Kwadwo (63.). Ein Kopfball von Robin Becker flog knapp am Lattenkreuz vorbei. In Minute 76. zwang erneut Robin Becker mit einem weiteren Kopfball den Hollenbacher Torwart Putscher zu einer Glanzparade.

Aber auch die kampfstarken Hollenbacher nutzten in der Schlussphase jede Gelegenheit, das Mannheimer Tor anzuvisieren. In der 80. Minute ging es im VfR-Strafraum ziemlich chaotisch zu und die sonst sichere VfR-Abwehr war kurzzeitig nicht Herr der Lage. Zum Glück konnte der FSV die Situation nicht für sich nutzen.

Die Entscheidung fiel in Minute 85. Pasqual Pander wurde in der gegnerischen Hälfte abseitsverdächtig angespielt, aber die Fahne des Linienrichters blieb unten. Pander drang in den gegnerischen Strafraum ein und wurde gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte der kurz zuvor eingewechselte Andrew Wooten sicher zur Mannheimer Führung.

Hollenbach warf nun alles nach vorne und fightete leidenschaftlich für den Ausgleich. Juan Faßbinder provozierte ein Gerangel mit Pasqual Pander und sah dafür Gelb-Rot. Die gelbe Karte für Pander in derselben Situation blieb dagegen ohne Konsequenzen. In Minute 90+2 gelang dem FSV noch ein Schrägschuss im Mannheimer Strafraum, den Nreca-Bisinger aber sicher hielt.

Nach dem Abpfiff durfte der VfR einen Sieg bejubeln, der – gemessen an den Torchancen – glücklich, aber vor allem aufgrund seiner spielerischen Überlegenheit nicht unverdient war.

Im Heimspiel gegen die TSG Balingen hat der VfR am nächsten Samstag nun die Chance, sich im Ringen um Platz 2 der Oberliga wieder ins Gespräch zu bringen.

Aufstellung FSV Hollenbach:

Purtscher – Engelmann, Schülke, J. Limbach, Minder, Faßbinder, Scherer, Nzuzi (86. F. Limbach), Schiek, Specht, Dörr

Aufstellung VfR:

Nreca-Bisinger – Rona, R. Becker, Vrella, Sentürk (89. Akoto) – Krüger, Marx – Osei Kwadwo (80. Kuhn), Paraschiv (74. Wooten) – Pander (90.+4 Laird), Hofer (90.+3 Polat)

Tore:

0:1 Wooten (87. Foulelfmeter)

Schiedsrichter:

John Bender, TSV Gomaringen

Foto: Edmund Nohe

Quelle: VfR Mannheim