Mannheim – Lernen vom Partner: Reise nach Toulon

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Delegation der Stadt Mannheim unter Leitung von Oberbürgermeister Christian Specht ist vom 27. bis 30. März in die südfranzösische Partnerstadt Toulon gereist. Ziel der Reise war ein Austausch auf vielen Ebenen. Themen waren nachhaltige Stadtentwicklung, Klimaschutz, deutsch-französische Geschichte und aktuelle geopolitische Fragestellungen, die auch Kommunen in ihrer Konsequenz betreffen.

Oberbürgermeisterin Josée Massi begrüßte die Mannheimer Stadträte im Rathaus. Anschließend war die Delegation eingeladen, an einer Gemeinderatssitzung teilzunehmen, bevor man sich in der Tourismusagentur Toulons über Chancen und Herausforderungen eines grünen Tourismus und einer nachhaltigen Stadtentwicklung austauschte.

Die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen Europas waren Gegenstand der Gespräche im Forschungs- und Bildungszentrum für geopolitischen Studien, der Fondation méditerranéenne d’études strategiques (FMES), das in Toulon in unmittelbarer Umgebung der wichtigsten Marinebasis Frankreichs angesiedelt ist. Leitender Direktor Admiral Pascal Ausseur erläuterte das aktuelle Kräfteverhältnis zwischen den Global Playern und diskutierte die zu erwartenden Auswirkungen auf Europa. „Um die EU weiterzuentwickeln und geopolitisch besser aufzustellen, ist der Austausch unter europäischen Städten ein nicht zu unterschätzender Baustein. Wichtig ist insbesondere die deutsch-französische Zusammenarbeit, die sich immer wieder als Motor für die europäische Integration bewährt hat“, beleuchte Oberbürgermeister Christian Specht die Aufgabe auf interkommunaler Ebene.

Dass die deutsch-französische Freundschaft wiederum nicht immer ein Selbstläufer war, wurde am nächsten Tag beim Besuch der Gedenkstätte zur Befreiung Südfrankreichs von Nazi-Deutschland deutlich. Am 15. August 1944 landeten die West-Alliierten an der Mittelmeerküste. Die Schlacht um Toulon hinterließ unfassbare Zerstörung. Damals war schwer vorstellbar, wie die Wunden zwischen den Menschen würden heilen können und echte Freundschaft möglich würde. „Dass wir als Delegation aus Mannheim so herzlich in unserer Partnerstadt empfangen werden, ist vor diesem Hintergrund ganz und gar nicht selbstverständlich“, betonte Stadtrat Dennis Ulas.

Sehr beeindruckt zeigte sich die Mannheimer Delegation beim Besuch des neu gestalteten Stadtviertels Chalucet. Historische Gebäude blieben erhalten und wurde durch zeitgemäße und funktionelle Architektur ergänzt. Heute beherbergt ein ehemaliges Krankenhaus die hochmoderne Bibliothek und Mediathek. „Die Mediathek Chalucet zeigt eindrucksvoll, wie ein Ort der Begegnung für Jung und Alt geschaffen werden kann – trotz architektonischer Herausforderungen durch die Verbindung eines historischen Gebäudes mit moderner Architektur“, so Sengül Engelhorn.

Neben dem Austausch mit Stadträten aus Toulon und Fachkräften in den besuchten Institutionen und Bildungseinrichtungen blieb auch Zeit zur Begegnung mit zwei Schulaustauschgruppen, die zeitgleich in Toulon waren – Lessing-Gymnasium und Bach-Gymnasium aus Mannheim mit ihren Partnerschulen Lycée Dumont d’Urville, Rouvière und Bonaparte aus Toulon. Die rund 90 Personen fanden im Stadtteil Mourillon zusammen und gedachten bei dieser Gelegenheit am dortigen Denkmal des tragischen Hubschrauberabsturzes in Mannheim 1982, bei dem junge Fallschirmspringer aus Mannheim und seinen Partnerstädten Toulon und Swansea – insgesamt 46 Menschen – bei der Vorbereitung einer Flugschau ums Leben kamen.

Weitere Begegnungen gab es ferner bei der Weinmesse Bacchus, die jährlich beträchtliche Zahlen an Besuchern nach Toulon lockt. Auch Mannheim war an diesem Wochenende mit einem Wein- und Genusstand des Südlandhauses und einer Tourismusinformation durch VTM vertreten. Zusammen mit Oberbürgermeisterin Massi und Stadträten aus Toulon besuchte die Mannheimer Delegation das überbordende Festgelände, kostete südfranzösische Leckereien und begrüßte bekannte Gesichter aus Mannheim.

Möglich war die Planung und Durchführung der Reise durch die in den letzten Jahren weiter intensivierte vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Stadtverwaltungen Toulon und Mannheim. Ein besonderer Dank gilt der in Toulon für die Städtepartnerschaften zuständigen stellvertretenden Bürgermeisterin Magali Turbatte für die Organisation einer außergewöhnlichen Vielfalt fachlicher und persönlicher Begegnungen.

Die Delegationsreise erfolgte mit finanzieller Unterstützung des Staatsministeriums Baden-Württemberg, finanziert aus Landesmitteln, die der Landtag Baden-Württemberg beschlossen hat.

Mannheims Partnerstadt Toulon

Toulon liegt an der Côte d’Azur zwischen Marseille und Nizza. Die Hauptstadt des Departements Var ist mit 180.000 Einwohnern die größte Stadt der Metropolregion Toulon Provence Méditerranée, die 450.000 Einwohner zählt.

Toulon nahm 1958 zum ersten Mal Kontakt mit Mannheim auf, ein Jahr später besiegelten die beiden Städte den Partnerschaftsvertrag.

Quelle Foto Text Stadt Mannheim