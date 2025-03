Mannheim – Gesangverein Teutonia stellt Weichen für die Zukunft – Neuer Vorstand gewählt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Gesangverein Teutonia 1862 e. V. Mannheim-Feudenheim hat am 27.03.2025 seine Jahreshauptversammlung in der Kulturhalle abgehalten. Neben den Berichten des Vorstands und der Vorschau auf kommende Vereinsaktivitäten stand vor allem die turnusgemäße Neuwahl des Vorstands im Mittelpunkt.

Dieter Kern wurde erneut als 1. Vorsitzender bestätigt. Eine bedeutende Veränderung gab es beim Amt des 2. Vorsitzenden: Christopher Kern, der bislang als Pressesprecher tätig war, wurde von den Mitgliedern einstimmig gewählt. In seiner Bewerbungsrede betonte Kern die Wichtigkeit, Brücken zwischen Tradition und Zukunft, zwischen Jung und Alt sowie zwischen Vorstand und musikalischer Leitung zu bauen. „Wenn Traditionen nicht weitergegeben werden, sind sie Geschichte”, so sein zentrales Motto.

Eine besondere Ehrung erhielt Klaus Alles, der bislang das Amt des 2. Vorsitzenden innehatte. In Anerkennung seiner langjährigen Verdienste um den Verein wurde er von der Versammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Mit dieser Auszeichnung würdigte der Verein seinen unermüdlichen Einsatz und seine engagierte Arbeit für die Teutonia.

Der GV Teutonia blickt auf über 160 Jahre Vereinsgeschichte zurück und bereitet sich bereits auf sein 165-jähriges Jubiläum im Jahr 2027 vor. Das Vereinsleben ist geprägt von einem starken Gemeinschaftsgefühl, das sich auch in der Hauptversammlung zeigte. Der Vorstand rief dazu auf, sich aktiv an den kommenden Projekten zu beteiligen und gemeinsam den Chorgesang in Feudenheim weiter zu stärken.

Mit den getroffenen Entscheidungen sieht sich der Verein gut für die Zukunft aufgestellt. Die anwesenden Mitglieder verabschiedeten die neue Vorstandschaft mit großem Applaus und Zuversicht für die kommenden Jahre.

Quelle: GV Teutonia 1862 e.V.

