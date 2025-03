Mannheim – Familiengottesdienst am 6. April im Zirkus Paletti

Schweigen-Rechtenbach / Landkreis südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.Erstmals mit Elsass-Schleife – Verkehr kurzzeitig eingeschränkt INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Radsportfans und alle, die es werden wollen, können sich bereits zum vierten Mal auf den radsportlichen Höhepunkt in der Südpfalz freuen: Mit dem „Großen Preis der Südlichen Weinstraße” mit Start und Ziel am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach wird ... Mehr lesen »