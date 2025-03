Mainz – Ministerpräsident Alexander Schweitzer würdigt Ehrenamtliche beim Bürgerempfang

Mainz – „Wir sind zusammen das Land der Macherinnen und Macher – und jede und jeder von Ihnen macht einen Unterschied für unser Bundesland und unsere Gesellschaft. Engagement, Ermutigung und Empowerment sind nachhaltig und wirksam. Nicht die lautstarken Meckerer und Motzer bewegen unsere Welt – es sind Sie, die Beharrlichen, die Mutbürgerinnen und Mutbürger. Ich danke Ihnen für Ihre Tatkraft und großartigen Ideen, die uns als Gesellschaft zusammenbringen“, betonte Ministerpräsident Alexander Schweitzer beim diesjährigen Bürgerempfang in der Staatskanzlei.

Unter dem Leitthema „Zusammenhalt in der Gesellschaft“ hatte die Staatskanzlei ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger aus ganz Rheinland-Pfalz eingeladen. Gäste aus 19 Städten und 22 Landkreisen waren auf Vorschlag ihrer Kommune in die Landeshauptstadt gekommen – für persönliche Begegnungen mit dem Ministerpräsidenten, für einen gemeinsamen Austausch und für einen Blick hinter die Kulissen der Staatskanzlei.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer würdigte die Vielfalt des Ehrenamts: Vom Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr, Dorfkinos oder Jugendbeiräten über Nachhaltigkeitsflohmärkte, Denkmalpflege, Familienarbeit oder Tierschutz bis hin zur Hilfe für geflüchtete Menschen – überall zeige sich, wie unverzichtbar bürgerschaftlicher Einsatz für das soziale Miteinander sei. „Rund die Hälfte aller Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer bringt sich ein, schaut über den eigenen Tellerrand und packt mit an. Wir können als Gesellschaft stolz sein auf diese gelebte Solidarität“, so der Ministerpräsident. Gleichzeitig unterstrich er, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt eine gemeinsame Aufgabe von Land, Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern sei: Es brauche kraftvolle Investitions- und Modernisierungspakete auf politischer Ebene genauso wie beharrliches Engagement und ansteckende Begeisterung von Bürgerinnen und Bürgern. Die Landesregierung sehe gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land sowie faire Zukunftschancen für alle als Voraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit dem Investitionspaket für Städte, Kommunen und Gemeinden im Doppelhaushalt – je rund 8,5 Milliarden Euro in beiden Jahren – setze die Landesregierung genau hier an.

„Gemeinsam sind wir am stärksten“, betonte der Ministerpräsident. „Zu einer starken Demokratie gehört die Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements.“ Deshalb sei die Förderung des Ehrenamts in Rheinland-Pfalz Chefsache und direkt in der Staatskanzlei angesiedelt. Als Zeichen der Wertschätzung legte er den Gästen die Ehrenamtskarte nahe, die engagierten Menschen landesweit Vergünstigungen biete.

Die Veranstaltung wurde durch ein abwechslungsreiches künstlerisches Programm begleitet, unter anderem vom Showmaster Ted Louis (Peter Karl) und dem Ensemble Phoenix Foundation des Jugendjazzorchesters Rheinland-Pfalz. Des Weiteren hatten die Gäste Gelegenheit, die Staatskanzlei zu erkunden: Vom Büro des Ministerpräsidenten bis zum Weinkeller der Staatskanzlei und vom Alten Kabinettssaal bis zum Stresemannsaal standen die Türen der Staatskanzlei offen.

Quelle Staatskanzlei/ Foto © Staatskanzlei RLP / Pulkowski