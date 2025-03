Ludwigshafen – Verkehrsschilder in Maudach beschädigt

Ludwigshafen/ Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Im Zeitraum vom Freitag, den 28.03.2025, bis Samstag, den 29.03.2025 gegen 08:30 Uhr wurden in der Mohnstraße in Ludwigshafen-Maudach zwei Verkehrsschilder beschädigt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Schilder mutwillig umgebogen wurden, ein Verkehrsunfall ist auszuschließen. Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe. Haben Sie die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

