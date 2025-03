Ludwigshafen – Rundgang im Ortskern von Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bewohner*innen Rheingönheims werden herzlich zu einem Rundgang im Ortskern am Donnerstag, 10. April 2025, von 17.30 bis circa 19.30 Uhr eingeladen. Gemeinsam mit Mitarbeiter*innen der Stadt sowie der Planungsgruppe Stadtbüro aus Dortmund werden ausgewählte Schwerpunkträume begangen, an denen wesentliche bauliche Veränderungen vorgeschlagen werden. An den einzelnen Stationen werden die möglichen Maßnahmen erläutert und zur Diskussion gestellt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 4. April 2025 erforderlich unter E-Mail rheingoenheim@stadtbuero.com oder im Ortsvorsteherbüro unter der Telefonnummer 0621 504-2157. Die Anzahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt, der Startpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Die ausgewählte Route ist barrierearm.

Während des Rundgangs werden folgende Räume im Ortskern Rheingönheims besucht: Kantor-Josef-Jacob-Platz, Haupt- und Hilgundstraße mit den Schwerpunkten Verbesserung der Aufenthaltsqualität, Begrünung und Verkehrsberuhigung, Mozartpark und Carolistraße mit den Schwerpunkten einer Umgestaltung zum Spielplatz mit parkähnlichem Charakter sowie einer Straßenbegrünung. Platz zwischen Caroli-/Eisenbahn- und Hauptstraße mit den Schwerpunkten Neuordnung des Parkplatzes, Begrünung und der Gestaltung einer Ortseingangs Wendeschleife der Stadtbahn-Endhaltestelle mit den Schwerpunkten Entsiegelung, barrierefreier Ausbau und Steigerung der Aufenthaltsqualität.

Zum Hintergrund

Der Ortskern von Rheingönheim soll moderner werden, im Mittelpunkt stehen unter anderem die Themen Wohnen, Einkaufen, Mobilität oder Orte zum Verweilen. Aktuell führt die Stadt Ludwigshafen Vorbereitende Untersuchungen (VU) durch und erstellt ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Die Mitwirkung der Bewohnerschaft, der Lokalpolitik und der örtlichen Akteure spielt eine wichtige Rolle für den Prozess. Entsprechend werden die Rückmeldungen und Hinweise der Öffentlichkeit in die weitere Erarbeitung der Maßnahmenansätze miteinfließen. Alle Informationen zum Planungsprozess sind zu finden unter www.ludwigshafen-diskutiert.de. Dort können auch die Dokumentationen der bisherigen Beteiligungsschritte eingesehen werden.

Quelle Stadt Ludwigshafen