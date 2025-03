Ludwigshafen – Musica Viva: Matinee im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Zu einer Konzertmatinee in der Reihe “Musica Viva” lädt die Städtische Musikschule am Sonntag, 6. April 2025, 11 Uhr, ins Wilhelm-Hack-Museum ein. Die Dozent*innen Jochen Bauer (Klarinette), Dan T. Fahlbusch (Cello), Stefan Krznaric (Violine), Josephine Mücksch (Klavier) und Julia Schifrin (Klavier) spielen im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung “Wir werden bis zur Sonne gehen. Pionierinnen der geometrischen Abstraktion” musikalische Werke von verschiedenen Komponistinnen des 19. Jahrhunderts Lili Boulanger (1893-1918), Luise Adolpha Le Beau (1850-1927) und Louise Ferrenc (1804-1875). Der Eintritt orientiert sich nach dem Prinzip “Pay What You Want”.

Quelle Stadt Ludwigshafen

