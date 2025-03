Hirschberg – S3L Heimsieg gegen Aldekerk – Handballfest in der Heinrich-Beck Halle

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar.Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L gewinnt gegen TV Aldekerk 07 mit 34:30 (16:11) – A-Jugend feiert Meisterschaft.

So gut war die Stimmung in der Heinrich-Beck Halle schon lange nicht mehr. Die zahlreichen Gäste

erlebten ein spannendes Spiel mit einer aufgeräumten Mannschaft, die engagiert und spielfreudig den Ball nie aus der Hand gab.Trotz einiger guter Paraden und entschlossenem Kampfgeist hatte Aldekerk kaum eine Chance, heranzukommen. Letztlich hätte der Sieg noch deutlich höher ausfallen können, zumal es in der 36. Spielminute nach einem Tor durch Max Preller 21:14 stand, aber um diesen Vorsprung zu halten leisteten sich die Bergsträßer dann doch zu viele leichtsinnige Fehler. Die erste Halbzeit begann zunächst ausgeglichen, die Mannschaften begegneten sich mit Respekt und schienen auszutesten, wie der Gegner agiert. Erst in der 10. Spielminute verschaffte sich die S3L nach einem Tor von Sven Schreiber einen größeren Abstand, denn sich die Bergsträßer dann auch nicht mehr nehmen ließen. Mit 16:11 ging es hoch erhobenen Hauptes in die Kabine, auch Trainer Liviu Ianos schien deutlich erleichtert nach den eher mäßigen Auswärtsspielen nun wieder ein Team auf der Platte zu haben, das engagiert und mutig auftrat.

In der Pause bejubelten die Gäste die A-Jugend. Das ganze S3L-Team gratulierte zum Meistertitel. Rolf-Dieter Bath vom Deutschen Handballverband, Staffelleiter der männlichen Jugend Oberliga Baden, brachte Preise und Geschenke mit. „Ich habt überzeugend gespielt und fast immer gewonnen“, beglückwünschte er die jungen Spieler. Die A-Jugend der S3L wurde mit 32:4 Punkten Badischer Meister. Anschließend feierten die Jungs noch im VIP-Raum ihren Erfolg. Alle anderen Mannschaften der S3Lwerden beim letzten Heimspiel am 03. Mai ausgezeichnet.

In der zweiten Halbzeit zog die S3L deutlich davon, in der 42. Spielminute setzten sich die Bergsträßer mit einem Tor von Fabian Schwarzer mit acht Toren Vorsprung ab. In den letzten Spielminuten ließ dann aber die Konzentration deutlich nach, so dass das Spiel mit 34:30 endete. Trotz einer roten Karte gegen Aldekerk in der 36. Minute blieb das Spiel insgesamt fair. Trainer Liviu Ianos zeigte sich nach dem Spiel begeistert: „Ich kann mein Team nur loben“, freute er sich. Er habe schon vor demSpiel gesagt, dass Aldekerk bis zur letzten Minute kämpfen werde. Das habe sich auch bewahrheitet, doch ein Sieg sei nie

gefährdet werden. Auch der Trainer der gegnerischen Mannschaft, Tim Gentges, sprach von einem klaren Ergebnis und einer überzeugenden Leistung der S3L. Für ihn und sein Team geht es nun um den Verbleib in der dritten Handball-Liga. Mit dem derzeit 14. Tabellenplatz (12:40) liegt die Mannschaft nur ganz knapp vor Korschenbroich und mit etwas Abstand vor Schlusslicht Mundenheim, die Pfälzer werden mit einer deutlich roten Laterne den Klassenerhalt kaum noch schaffen können. Die S3L spielt am kommenden Samstag auswärts gegen den TV Kirchzell. „Das wird ein harter Brocken“, ist sich Liviu Ianos sicher. Die Bergsträßer liegen in der 3. Handball-Liga Süd-West jetzt wieder auf dem 4. Platz (33:19). Der TV Kirchzell auf dem 6. Platz (30:22). Anwurf in der Dreifachsporthalle Miltenberg ist am kommenden Samstag um 19:30 Uhr. feh

S3L Handball: Tile Schlafmann, Sebastian Ullrich, Sven Schreiber (5), Luca Mastrocola (5), Niklas Krämer (5), Fabian

Schwarzer (6), Bastian Seitz, Moritz Keller (2), Hannes Weindl (3), Tim Burkard, Tobias Schetters, Lucas Bauer, Leon Keller (1), Max Preller (3), Maximilian Kessler (4).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetriebs GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle S3LHandball.Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“

