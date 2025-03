Mannheim – NACHTRAG – Brand in der Innenstadt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Wie zuvor berichtet kam es am 29.03.2025 gegen 09.50 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Supermarkt bei Quadrat R 1. Im Detail war ein Backautomat aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Mannheim verhinderte ein Übergreifen auf andere brennbaren Materialien. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand weiterführender Ermittlungen. Eine Person wurde, mit Verdacht einer Rauchgasinhalation, vorsorglich an den Rettungsdienst übergeben. Zwischenzeitlich wurde der gesamte Markt gelüftet und wieder für den Kundenverkehr freigegeben.

