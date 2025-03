Mannheim – Aktion für krebskranke Kinder

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Benefiz-Flohmarkt am 5. April im St. Bonifatius-Gemeindesaal

Im Gemeindesaal der katholischen St. Bonifatius-Kirche (Neckarstadt) heißt es am 5. April „Schnäppchen sichern und krebskranken Kindern helfen!“ Von 9.30 bis 12 Uhr findet in den Räumen der Mannheimer Pfarrei an der Friedrich-Ebert-Straße / Ecke Nebeniusstraße ein Kindersachen-Flohmarkt zugunsten des Ortverbands Mannheim der Deutschen-Leukämieforschungs-Hilfe (DLFH) statt.

Ein- und verkaufen für den guten Zweck

Was der Flohmarkt bietet sind neben einer großen Auswahl nach Größen vorsortierter Second-Hand-Kinderkleidung und Babyausstattung auch Kindersitze, Spielwaren, CDs und Bücher für alle Altersgruppen. Die Flohmarktschnäppchen schonen den eigenen Geldbeutel, die Umwelt und obendrein unterstützt jeder Einkauf an Leukämie erkrankte Kinder und deren Familien. Denn alle Verkäuferinnen und Verkäufer verzichten auf rund 30 Prozent ihres Erlöses. Diese Summe fließt direkt an die Mannheimer Aktion für krebskranke Kinder. Gleiches gilt für die Einnahmen des Getränke- und Kuchenbuffets, das durch frisch-gebackene Waffeln abgerundet wird.

Seit Bestehen des Marktes kamen so inzwischen 199.694 Euro für den guten Zweck zusammen. „Mit dem Frühjahrsmarkt schaffen wir die 200.000 Euro“, freuen sich die vier ehrenamtlichen Organisatorinnen des Kindersachenmarkts und sprechen dabei nicht nur für sich, sondern für die vielen Helferinnen und Helfer. Für zahlreiche der Engagierten ist der Markt ein echtes Herzensprojekt.

Hilfen für krebskranke Kinder und deren Familien

Der DLFH-Ortsverband Mannheim macht sich seit 1979 im Bereich der Förderung der Tumorforschung stark, ermöglicht aber vor allem den kleinen Patienten Unterstützung im Klinikalltag mit Mutperlen für jeden Behandlungsschritt und unbeschwerten Momenten: beispielsweise durch Kunst- und Musiktherapien, Besuche von Klinikclown „Julchen“ oder der Wunschfee sowie Ausflügen zum Eishockey. Hinzu kommt die Unterstützung der Eltern und Geschwisterkinder.

Mehr zur DLFH unter www.krebskranke-kinder.de oder zum Kindersachen-Flohmarkt auf Facebook: @kindermarktmannheim beziehungsweise auf Instagram @kindersachen_markt. Bild: Kindersachenmarkt (schu)

BU: Aktion für krebskranke Kinder: Kuschliges und mehr für den guten Zweck gibt es beim Kindersachen-Flohmarkt am 5. April in St. Bonifatius.

Quelle:Katholisches Stadtdekanat Mannheim