Mannheim – Adler Mannheim sind nach dem Sieg in München im Halbfinale

Mannheim/München. Die Adler Mannheim feierten beim sechsten Spiel im Play-off-Viertelfinale der DEL einen 2:1-Auswärtssieg beim EHC Red Bull München und haben mit dem vierten Sieg damit das Halbfinale erreicht.

Kristian Reichel und Marc Michaelis erzielten die beiden Tore für die Mannheimer Adler vor 10.796 Zuschauern im SAP Garden in München. Erst 107 Sekunden vor dem Ende, als München längst den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen hatte, gelang Andreas Eder der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand. Eine überragende Leistung zeigte erneut Adler-Torhüter Arno Tiefensee, der in den letzten zwei Begegnungen in 120 Minuten nur ein Gegentor kassierte.

Im Halbfinale treffen die Adler Mannheim auf die Eisbären Berlin, das erste Duell wird am Dienstag, den 1. April um 19.30 Uhr, auswärts in Berlin ausgetragen. Das erste Heimspiel von den Adler Mannheim ist dann am Freitag, 4. April um 19 Uhr, in Mannheim. Das zweite Playoff-Halbfinale bestreiten der ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie.

Die Halbfinaltermine zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim sind :

Spiel 1: Dienstag, 1. April um 19.30 Uhr, in Berlin

Spiel 2: Freitag, 4. April um 19 Uhr, in Mannheim

Spiel 3: Sonntag, 6. April um 14 Uhr, in Berlin

Spiel 4: Dienstag, 8. April um 19.30 Uhr, in Mannheim

Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Adler-Torhüter Arno Tiefensee zeigte erneut eine überragende Leistung (Foto Michael Sonnick)