Kaiserslautern – Sonntag 30. März kommen die FCK-Spieler wieder zu den FCK-Fans

Kaiserslautern – Am Sonntag, 30. März 2025, ist es wieder soweit und die Roten Teufel kommen einen Tag nach dem FCK-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die Fanregionen. An fünf Standorten findet das traditionelle „FCK HAUTNAH“ statt, bei dem die Spieler und das Trainerteam zu den Fans in der Region ausschwärmen.

Der Tag steht auch in diesem Jahr wieder ganz im Zeichen der Betze-Fans: Die Mannschaft sowie die Trainer des FCK bedanken sich im Rahmen von „FCK HAUTNAH“ für die großartige Unterstützung im Saisonverlauf und besucht Fans und Fanclubs, die sonst jede Woche bei Heim- und Auswärtsspielen zur Mannschaft reisen.

Bei der Veranstaltung, die einmal pro Saison stattfindet, nehmen sich die FCK-Spieler Zeit für den Austausch mit den Fans und erfüllen Autogramm- und Fotowünsche.

Die einzelnen Termine werden auch in diesem Jahr wieder in Eigenregie durch die ehrenamtlichen Fanregionsvorstände mit Unterstützung der ansässigen Fanclubs organisiert. Dafür vielen Dank!

Start der Veranstaltungen ist am Sonntag, 30. März 2025, an fast allen Standorten um 13.30 Uhr. Nur in den Fanregionen KL/Sickinger Höhe & Südwestpfalz in Schopp geht es bereits um 13 Uhr los.

Fanregionen KL/Sickinger Höhe & Südwestpfalz

Turn und Festhalle

Hauptstraße 11b

67707 Schopp

Fanregion Nahe/Hunsrück/Mosel/Eifel

Kommunikationsgebäude Umwelt-Campus Birkenfeld

Campusallee 9938

55768 Hoppstädten-Weiersbach

Fanregion Rheinhessen/Pfalz

Turnhalle Gundersheim

Jahnstraße 30

67598 Gundersheim

Fanregionen LU/NW/Bergstraße & Südpfalz

Festhalle Bellheim

Zeiskamerstr. 64

76756 Bellheim

Fanregionen Kusel & Saarland/Luxemburg

Gasthaus Ziegler

In der Humes 43

66571 Eppelborn Humes

Text FCK und Michael Sonnick