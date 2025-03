Hardheim – Großangelegte Suche nach vermisster Frau

Hardheim / Buchen / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar:Ein mysteriöser Vermisstenfall beschäftigt seit gestern Morgen Rettungsdienste und das Polizeipräsidium Heilbronn sowie die angrenzende Bayerische Landespolizei.

Angehörige meldeten das Verschwinden der 55-jährigen zunächst beim zuständigen Polizei-posten in Hardheim. Von der Frau gab es gegen 01.00 Uhr morgens in den sozialen Netzwerken zuletzt ein Le-benszeichen. Gegen 06.00 Uhr morgens bemerkten ihre Angehörigen, dass der ihr zur Verfügung stehenden Pkw Opel Adam mit dem amtlichen Kennzeichen MOS-L 1625 verschwunden war. In den vergangenen Tagen klagte die Vermisste vermehrt über gesundheitliche Probleme. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte eine aufmerksame Zeugin den Opel der Vermissten in Kreuzwertheim in der Haßlocher Straße geparkt und verschlossen feststellen. Weitergehende Suchmaßnahmen mit speziellen Spürhunden erbrachten eine Spur der

Vermissten die in Richtung Haßloch in Bayern führte. Umfangreiche weitere Suchmaßnahmen in der näheren Umgebung des Mainuferns mit Drohnen und Feuerwehrkräften verliefen ergebnislos und erbrachten keine weiteren Hinweise auf den Verbleib der Frau. Zwischenzeitlich wurde über das Landeskriminalamt

Baden-Württemberg eine Öffentlichkeitsfahndung begonnen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf die vermisste 55-jährige machen können, werden gebeten sich umgehend beim Polizeirevier in Buchen unter Telefon 06281/9040 zu melden oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.