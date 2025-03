Bad Bergzabern – Waldbrand

Bad Bergzabern / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitagabend, 28.03.2025, kam es gegen 21:45 Uhr nördlich der Kurtalstraße in Bad Bergzabern zu einem Waldbrand. Der Flächenbrand, welcher sich auf etwa 1 Hektar erstreckte, war durch Hanglage und unwegsames Gelände schwer zu erreichen. Im Zuge der Löscharbeiten musste die Kurtalstraße von 22:30 bis 01:30 Uhr voll gesperrt werden. Es waren 46 Feuerwehrleute und 13 Fahrzeuge im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

