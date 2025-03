Weinheim – Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Weinheim zu einem Verkehrsunfall aufgrund einer Vorfahrtsverletzung. Dabei entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Eine 34-jährige Frau befuhr gegen 7 Uhr mit ihrem VW die Kurt-Schumacher-Straße. An der Einmündung zur Breslauer Straße missachtete sie die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt einer 41-jährigen MG-Fahrerin, die gerade in die Kurt-Schumacher-Straße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die zwei beteiligten Fahrerinnen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, sie blieben jedoch fahrfähig. Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Weinheim.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim