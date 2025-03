Mannheim – Stadionsingen Mannheim: Spendenübergabe an Kinderhospizdienste – Riesenchor hat 8.500 Euro ersungen – Stadionsingen auch im Jahr 2025

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Stadionsingen zu Weihnachten wird auch 2025 wieder im Carl-Benz-Stadion stattfinden. Darin sind sich die Veranstalter – der SV Waldhof, der Lions Club Mannheim-Quadrate sowie die Evangelische und Katholische Kirche in Mannheim – einig. Das haben sie im März 2025 bei der Scheckübergabe bekannt gegeben. Der wohl größte Chor der Quadratestadt hat am Tag vor Weihnachten mit dem Motto „Mitsingen und Gutes tun” eine stattliche Summe zusammengebracht: Am 23. Dezember 2024 hatten sich rund 4.800 Menschen im Stadion des Mannheimer Traditionsvereins versammelt, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Mit ihrem Ticketkauf unterstützten sie den Kinderhospizdienst Sterntaler sowie den Ökumenischen Kinder- und Jugendhospizdienst Clara. Insgesamt kamen so 8.500 Euro zusammen, die nun im Studio des Rhein-Neckar-Fernsehens übergeben wurden.

Scheckübergabe beim Studio-Talk

Die Veranstalter sind auch Monate nach dem Stadionsingen begeistert von diesem riesigen Erlebnis, das die Freude am Singen und das gemeinschaftliche Einstimmen auf Weihnachten miteinander verbindet: Den katholischen Dekan Karl Jung freute besonders, dass die Einladung, Weihnachtslieder gemeinsam auch außerhalb der Kirchengebäude zu singen, so viele Menschen angesprochen hatte. Diese Gemeinschaft in dem großen Chor war berührend, wie sein evangelischer Kollege Dekan Ralph Hartmann ergänzte. Denn die Weihnachtsbotschaft wolle „nicht nur gehört, sondern auch erlebt werden”. Die Stimmung auf der ausverkauften Haupttribüne und den kurzfristig zusätzlich bereitgestellten Stehplätzen, berichtet Dirk Schuhmann vom Lions Club Mannheim-Quadrate, war großartig. Er dankte allen herzlich, die dabei waren. Denn nach Abzug der Kosten hat rechnerisch jeder Stadionsänger fast zwei Euro für den guten Zweck ersungen. So konnten die Veranstalter an die beiden Hospizdienste einen Scheck von insgesamt 8.500 Euro überreichen.

8.500 Euro für zwei Hospizdienste

Mit dieser Charity-Aktion gerade in der Weihnachtszeit auf zwei Institutionen aufmerksam zu machen, die sich um schwer belastete Familien kümmern, war den Veranstaltern wichtig. Die Vertreterinnen von Sterntaler und CLARA bedankten sich herzlich dafür. Für die Unterstützung von lebensverkürzt erkrankten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, sagte Anja Hermann, Geschäftsführerin von Kinderhospiz Sterntaler e.V., sei diese Spende sehr willkommen. Das stationäre Kinderhospiz bietet Entlastungspflege sowie Sterbe- und Trauerbegleitung. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst CLARA wird die Spenden für ein neues Gruppenangebot verwenden, das trauernde Familien auch nach dem Tod eines Kindes begleitet, wie Leiterin Josefine Lammer berichtet: Mit diesem Angebot, das auch ein Geschwisterangebot umfasst, werden verwaiste Eltern gestärkt.

„Stadionsingen 2025 – machen wir!”

Mit dem Schwung des Stadionsingens 2024 blickte Jennifer Schäfer, Geschäftsführerin des SV Waldhof Mannheim, auf die diesjährige Weihnachtszeit: „2025 – das machen wir”, sagte sie. Bei der Anfrage 2024 habe der SV Waldhof sofort zugesagt, so dass das Fußballstadion zur Weihnachtsbühne werden konnte. Für 2025 wünscht sie sich, dass wieder viele Kinder mit ihren Eltern dabei sein werden, um dieses Gänsehaut-Erlebnis und die besondere Atmosphäre im Stadion zu genießen. Sobald der Termin für das Stadionsingen 2025 feststeht, wird er bekanntgegeben. Wer keine Infos zum Vorverkauf 2025 verpassen möchte, kann dem Stadionsingen auf Facebook oder Instagram (@stadionsingen.mannheim) folgen.

