Speyer – Speyerer Ehrenbürger predigt im Dom Professor Dr. Dr. h.c. mult. – Peter Eichhorn führt Reihe der diesjährigen Fastenpredigten fort

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 3. April, 19:30 Uhr, wird der Speyerer Ehrenbürger Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Eichhorn als Gast im Dom predigen. Damit setzt er als zweiter Redner nach Journalist Michael Garthe die Tradition der Fastenpredigten im Dom fort. Die Predigtreihe steht in diesem Jahr unter der Überschrift: „Hoffnung“. Damit knüpft sie an das Motto des Heiligen Jahres an, dem Papst Franziskus das Motto „Pilger der Hoffnung“ gegeben hat. Seine Predigt wird Peter Eichhorn in zwei Abschnitte unterteilen. Zunächst einen Teil, der sich mit dem Wort „Hoffnung“ auseinandersetzt; im zweiten Teil werden Konsequenzen für das tägliche Leben zu hören sein, die sich aus seiner Betrachtung des Themas ergeben. Die Fastenpredigt steht im Rahmen einer abendlichen Andacht im Dom. Die liturgische Leitung übernimmt Domdekan Dr. Christoph Kohl. Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet die Fastenpredigt musikalisch. Diese wird, wie auch die kommende Fastenpredigt, live auf den Social-Media-Kanälen von Bistum und Dom übertragen.

Fastenpredigten im Speyerer Dom 2025

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und das Domkapitel Speyer möchten mit den Fastenpredigten im Dom einen Beitrag zu einer zeitgemäßen Verkündigung der christlichen Botschaft in die Gesellschaft hinein leisten. Dazu konnten herausragende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens gewonnen werden. Am Donnerstag vor Eichhorns Predigt eröffnete der Journalist Michael Garthe die Reihe der diesjährigen Fastenpredigten. Den Abschluss bildet die Fastenpredigt von Schwester Nathalie Becquart, Untersekretärin der Welt-Bischofssynode. Sie ist vom amerikanischen Forbes Magazin 2024 auf die Liste der einflussreichsten 50 Frauen weltweit aufgenommen wurde. Sie wird am Donnerstag, 10. April, 19:30 Uhr im Dom sprechen. In den Vorjahren waren unter anderem die Chefredakteurin des ZDF, Bettina Schausten, und Bundespräsident a.D. Prof. Dr. Horst Köhler der Einladung in den Speyerer Dom gefolgt.

Zur Person: Peter Eichhorn

Peter Eichhorn wurde am 30. Juli 1939 in Berlin geboren. Als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes studierte er Betriebswirtschaftslehre in Würzburg, Berlin (FU), Erlangen-Nürnberg, Cambridge (Harvard) und Berkeley. Seine Habilitation erlangte er 1972 an der Universität Münster. Er forschte und lehrte als Professor an verschiedenen Universitäten und nahm Gastprofessuren in England, Japan, Kanada, Ungarn, Italien und Frankreich wahr. 1972 bis 1978 war er Professor an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, der er 1976 und 1977 als Rektor vorstand. Seit 1973 lebt Peter Eichhorn in Speyer. Seit 1993 ist er Vorstandsvorsitzender der von ihm ins Leben gerufenen Kulturstiftung Speyer. 2005 bis 2011 war er Präsident des Bundesverbandes Deutscher Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademien e. V. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und Ehrenbürger von Speyer.

Hintergrund: Zur Tradition der Fastenpredigten

Fastenpredigten haben in der katholischen Kirche eine lange, bis in das 5. Jahrhundert zurückreichende Tradition. In früherer Zeit dienten sie auch der Vorbereitung der Taufbewerber auf den Empfang der Taufe in der Osternacht. Heute sollen sie, entsprechend dem Sinn der österlichen Bußzeit, den Glauben der Zuhörer intensivieren und sie dabei unterstützen, ihr Leben am Evangelium zu orientieren. Fastenpredigten sind gewöhnlich länger als eine Sonntagspredigt und werden meist von bekannteren Kanzelrednern, gelegentlich auch von prominenten Laien, gehalten. Liturgisch wird die Fastenpredigt allenfalls durch wenige Liedstrophen oder meditative Musik, Abschlussgebet und Segen zu einer Andacht erweitert. Für das Spätmittelalter, vor Einführung der Predigtpflicht im Sonntagsgottesdienst, sind Fastenpredigten als allabendlicher Brauch von Aschermittwoch bis Ostern bezeugt. Oft wurden sie von Mönchen der Predigerorden gehalten und kamen dem wachsenden Bedürfnis nach persönlich-individuellem Glauben entgegen. Nicht selten enthielten sie eindringliche Beschreibungen der Leiden Christi und drastische Appelle zur Lebensführung der Zuhörer. Heute ist die wöchentliche Fastenpredigt im Rahmen einer thematischen Reihe vor allem im deutschen Sprachraum und in Frankreich verbreitet.

