Sinsheim – Eröffnung Kindergarten Himmelszelt Dühren – Dietmar Hopp Stiftung fördert das Projekt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit Beschluss vom 29.09.2020 hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, einen 5-gruppigen Kindergarten am Standort Sinsheim-Dühren zu planen. Die Bauarbeiten mit Erd- und Gründungsarbeiten auf dem Grundstück in der Winterstraße 1 starteten 2023. Die Dietmar Hopp Stiftung hat das Projekt mit drei Millionen Euro gefördert. Am 10. März 2025 startet der Kindergartenbetrieb in den neuen Räumlichkeiten. Nun wurde das Gebäude offiziell eingeweiht. Hierzu fanden sich Oberbürgermeister Marco Siesing, Bürgermeister Bernd Kippenhan, Dezernatsleiter Ulrich Landwehr, Ortsvorsteher Alexander Speer, Vertreter von Gemeinde- und Ortschaftsrat, Projektpartner, städtische Mitarbeiter der beteiligten Ämter und Kindergartenkinder des Kindergartens in Dühren mit ihren Erzieherinnen und Leiterin Nicole Feil vor dem Neubau ein. Nach dem symbolischen Durschneiden des Bandes verlagerte sich der offizielle Teil aufgrund des durchwachsenen Wetters in den Innenraum des Neubaus. „Wir sind Kinder, der Stoff, aus dem die Zukunft ist“, sangen die Kinder zur Begrüßung im Eingangsbereich des geräumigen Baus.

Im Anschluss sprach Oberbürgermeister Marco Siesing ein Grußwort. „Wir dürfen heute den Kindergarten offiziell an die Kinder übergeben, die ihn bereits übernommen haben – und das ist auch gut so“, betonte er. „Wir freuen uns, wenn das Gebäude mit Leben gefüllt ist.“ Er dankte den Kindern und ihren Erzieherinnen für den herzlichen Empfang. Rund sieben Millionen hat der Neubau gekostet. Dank der großzügigen Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung sowie Landes- und KfW-Fördermitteln beläuft sich der Eigenanteil der Stadt auf rund 3,2 Millionen Euro. „Die Dietmar Hopp Stiftung hat erneut ein wichtiges Projekt in Sinsheim in großem Umfang unterstützt. Dafür sind wir der Stiftung und ihrem Gründer, unserem Ehrenbürger Dietmar Hopp außerordentlich dankbar“, betonte Siesing. Die Dietmar Hopp Stiftung fördert gemeinnützige Projekte in den Bereichen Medizin, Bildung, Soziales, Jugendsport und Klimaschutz in der Metropolregion Rhein-Neckar. „Kinder und Jugendliche und ihre Bildungschancen sind unserem Stifter ein wichtiges Anliegen. Um Zukunft zu gestalten, ist es von großer Bedeutung, umfassende Bildung zu ermöglichen, um Kindern eine Orientierung zu bieten und ihnen in ihrer persönlichen Entwicklung zu helfen. Hierfür werden im Kindergarten Dühren die besten Voraussetzungen geschaffen, und das in der Stadt Sinsheim, der sich Dietmar Hopp eng verbunden fühlt. Deshalb haben wir das Projekt gern unterstützt“, sagte Heike Bauer, Leiterin der Dietmar Hopp Stiftung.



Weiterhin dankte der Oberbürgermeister von Herzen all jenen, die das Projekt mit ihrer Arbeit auf den Weg gebracht und umgesetzt haben. „Der Kindergarten Himmelszelt setzt mit seiner weitläufigen Außenanlage und dem großzügigen Raumkonzept Maßstäbe.“

Kindergartenleiterin Nicole Feil führte im Anschluss durch das Gebäude. Die Räume sind großzügig und offen gestaltet. Dank Glasfronten dringt sehr viel Licht ins Gebäude, gleichzeitig ermöglichen die Glastüren an den Gruppenräumen auch ein beaufsichtigtes Spielen im Gang. Das reizreduzierende Konzept mit warmen Naturtönen trage sehr dazu bei, die Kinder zu entspannen, erläuterte Feil. Trotz der Lage an der vielbefahrenen Karlsruher Straße ist es auffallend ruhig im neuen Gebäude, Fenster und Türen sind optimal lärmisoliert. Der neue Kindergarten bietet Raum für fünf Gruppen für Kinder ab 3 Jahren bieten, davon zwei im Ganztagesbetrieb und drei mit verlängerter Öffnungszeit. Insgesamt werden so bis zu 125 Plätze geschaffen. Im alten Kindergarten in der Pestalozzistraße wurden drei Gruppen betreut, dort gab es bis zu 75 Plätze. „Wir fühlen uns außerordentlich wohl im neuen Kindergarten“, betonte Feil und schloss die Kinder damit explizit ein. Das zweigeschossige Gebäude ist im nördlichen, oberen Teil des Grundstücks mit leichter Hanglage parallel zur Karlsruher Straße angeordnet. Im Süden schließen die Aufenthaltsräume der Kinder direkt an den großzügigen Außenspielbereich an, welcher im Laufe der kommenden Wochen vollständig zur Verfügung stehen wird. Dank „Schmutzschleusen“, in denen die Kinder ihre Schuhe und Matschklamotten nach dem Spiel im Freien wechseln beziehungsweise ablegen können, gelangt auch kein Dreck mehr vom Garten in die Gruppenräume.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim